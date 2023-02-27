مبابى وميسى يقودان سان جيرمان لسحق مرسيليا

تحول ليونيل ميسي وكيليان مبابي من غريمين في كأس العالم إلى أفضل زميلين بعد قيادتهما باريس سان جيرمان لفوز كبير 3-صفر على مضيفه أولمبيك مرسيليا، ليعزز صدارته لدوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم إلى ثماني نقاط.

وصنع ميسي هدفين لمبابي الذي أصبح الهداف التاريخي لحامل اللقب متساويًا مع إدينسون كافاني برصيد 200 هدفًا لكل منهما، فيما صنع مهاجم فرنسا هدف زميله الفائز بكأس العالم.

ويملك سان جيرمان، الذي غاب عنه نيمار للإصابة، 60 نقطة من 25 مباراة مقابل 52 لنقطة لمرسيليا ثاني الترتيب.

وتلقى موناكو صاحب المركز الثالث خسارة مفاجئة 3-صفر أمام نيس بفضل ثنائية تيريم موفي وتسديدة مباشرة رائعة من كيفرين تورام.

وتوقف رصيد موناكو عند 50 نقطة متفوقًا بفارق الأهداف على لانس رابع الترتيب والذي تعادل 1-1 مع مضيفه مونبلييه، السبت.