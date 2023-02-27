الإثنين 27 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

مبابى وميسى يقودان سان جيرمان لسحق مرسيليا

مبابى وميسى
مبابى وميسى

تحول ليونيل ميسي وكيليان مبابي من غريمين في كأس العالم إلى أفضل زميلين بعد قيادتهما باريس سان جيرمان لفوز كبير 3-صفر على مضيفه أولمبيك مرسيليا، ليعزز صدارته لدوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم إلى ثماني نقاط.

وصنع ميسي هدفين لمبابي الذي أصبح الهداف التاريخي لحامل اللقب متساويًا مع إدينسون كافاني برصيد 200 هدفًا لكل منهما، فيما صنع مهاجم فرنسا هدف زميله الفائز بكأس العالم.

ويملك سان جيرمان، الذي غاب عنه نيمار للإصابة، 60 نقطة من 25 مباراة مقابل 52 لنقطة لمرسيليا ثاني الترتيب.

وتلقى موناكو صاحب المركز الثالث خسارة مفاجئة 3-صفر أمام نيس بفضل ثنائية تيريم موفي وتسديدة مباشرة رائعة من كيفرين تورام.

وتوقف رصيد موناكو عند 50 نقطة متفوقًا بفارق الأهداف على لانس رابع الترتيب والذي تعادل 1-1 مع مضيفه مونبلييه، السبت.

رئيس التحرير

وائل لطفي

النخبة «البرازيلية» والأفكار «المجمدة»!

الأكثر قراءة

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن الرئيسية اليوم الإثنين 27 فبراير للمستهلكين

الاتحاد الأوروبى يبحث خطة الصين للسلام فى أوكرانيا

الصباغ: القوانين الأوروبية تسمح لمواطنيها بالتظاهر دون وجود تأثير على العمليات العسكرية

سيناتور أمريكى: الصين تخطط لتزويد روسيا بمئات المسيرات

كونداليزا رايس تشكك فى حظوظ انضمام أوكرانيا إلى الناتو

مبابى وميسى يقودان سان جيرمان لسحق مرسيليا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

كل يوم يزدرون النساء.. إلى متى؟

محمود خليل

«حلم الخلافة» ورأس «القائد إبراهيم»

ماجد حبته

حدث ويحدث فى سيناء

حسين دعسة

قمة العقبة.. مسارات تكشف مصداقية اليمين الإسرائيلي في البحث عن السلام

لواء.حمدى البطران

أجانب أحبوا مصر (٢)

جمال-أسعد

التدين والسلوك الاجتماعى

ناهد السيد

عن مسرحية «ابقى افتكرنى».. عقارب الساعة لا تسير للوراء

إسراء شوقي

طقوس المحروسة

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

اشتباكات عنيفة فى نابلس.. مستوطنون يشعلون النار فى 30 منزلًا واستشهاد فلسطينى

رغم التفاهمات مع السلطة الفلسطينية.. نتنياهو يعلن استمرار البناء الاستيطاني في الضفة

اجتماع العقبة: توافق على تحقيق السلام العادل ووقف الاستيطان الإسرائيلي