الإثنين 27 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

مدرب القطن الكاميرونى: نتائج الأهلى تعقد مهمتنا أمامه

مدرب القطن الكاميروني
مدرب القطن الكاميروني

علّق هامان جابرييل، المدير الفني لفريق القطن الكاميروني، على مواجهة فريقه أمام الأهلي المقبلة في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

الأهلي يستضيف القطن يوم السبت المقبل، في إطار الجولة الأولى المؤجلة من دور المجموعات للبطولة الأفريقية.

وقال جابرييل في تصريحات تليفزيونية: "لم نفز على الأهلي مطلقًا وستكون مباراة صعبة بالنسبة لنا بكل تأكيد، لم يعد أمامنا سوى تحقيق نتيجة إيجابية".

وأضاف: "سوف نأتي إلى القاهرة لتقديم كل ما لدينا داخل أرضية الملعب، ليس لدينا ما نخسره أو نخاف منه، بالتالي سنقدم كل شيء للحفاظ على حظوظنا".

وتابع: "الأهلي ليس أمامه فرصة لخسارة نقاط جديدة أمامنا، وهو ما يصعب مهمتنا أكثر بعد فقدان 5 نقاط في أول جولتين، نحن الطرف الأضعف في المجموعة ونتائج الأهلي ستعقد من مهمتنا أكثر".

وأتم: "المجموعة معقدة للغاية، الأمور مازالت بين الأهلي والهلال وصن داونز، الأمور صعبة للغاية بالنسبة لنا لكنها متساوية بين الثلاثي الآخر".

ويتصدر المجموعة الثانية في دوري أبطال إفريقيا، صن داونز برصيد 7 نقاط وفي المركز الثاني الهلال السوداني بـ6 نقاط، وثالثاً الأهلي بنقطة ويتذيل الترتيب القطن بدون نقاط.

القطن الكاميروني الاهلى دورى ابطال افريقيا هامان جابرييل

رئيس التحرير

وائل لطفي

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