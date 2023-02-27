التحريات: ماس كهربائي بسبب «الدفاية» وراء تفحم شقة سيدة مسنة بالتجمع الأول

كشفت تحريات رجال مباحث القاهرة الجديدة، أن رجال الأدلة الجنائية رجحوا حدوث ماس كهربائي بسبب دفاية كهربائية أدى إلى حريق و تفحم محتويات شقة سيدة مسنة بأحد الكمبوندات الشهيرة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول.

و نفت السيدة المسنة مالكة الشقة محل الواقعة وجود شبهة جنائية أثناء مناقشتها وإجراء التحريات، وأنها كانت تقيم بمفردها وقت وقوع الحادث وفوجئت بدخول فرد الأمن الذي حملها وسط النيران وخرج بها لتلقي العلاج .

- تفاصيل الواقعة

و كانت شهامة فرد أمن، قد أنقذت سيدة مسنة تقيم بمفردها من الموت المحقق عندما اقتحم الشقة أثناء نشوب حريق وحملها من وسط النيران، نظرا لأنه و فور مشاهدته لدخان كثيف ينبعث من شباك الشقة بالطابق الخامس، صعد وأقتحم باب الشقة و حاول بمساعدة الجيران إخماد النيران حتى وصل رجال الإطفاء وأخمدوا الحريق دون وفيات أو إصابات، وتم تقديم الإسعافات الأولية للسيدة المسنة.

وسيطرت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، مساء الأحد، على حريق نشب داخل شقة بعمارة سكنية بمنطقة التجمع الأول.

وكانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة إخطارًا من من شرطة النجدة يفيد بتلقي بلاغ من الأهالي بنشوب حريق داخل شقة بأحد الكمبوندات بمنطقة التجمع الأول، و على الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وتبين أن النيران شبت بشقة بالطابق الخامس و تمت عملية الإخماد، ويجري انتداب المعمل الجنائي، لمعاينة الحريق، و إعداد تقرير بذلك، ويقوم رجال المباحث بعمل التحريات وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وإخطار اللواء أشرف الجندي مدير أمن القاهرة أمر باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.