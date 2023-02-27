الإثنين 27 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

كارتيرون: رحيل أشرف بن شرقى وطارق حامد سبب تراجع الزمالك

كارتيرون
كارتيرون

تحدث الفرنسي باتريس كارتيرون، عن كواليس رحيله عن فريق الاتفاق السعودي، موضحًا رأيه في احتراف إمام عاشور بصفوف ميتيلاند الدانماركي.

وأعلن الاتفاق السعودي، فسخ التعاقد مع كارتيرون بالتراضي، بعد النتائج غير الجيدة في بطولة الدوري.

وقال كارتيرون، في تصريحات تليفزيونية: "تجربة الاتفاق كانت من أصعب المراحل التي مرت عليّ في حياتي، قضيت وقتًا وجهدًا في كل مباراة لتحقيق نتائج إيجابية، لكن النتائج في نهاية المطاف كانت عكس المتوقع".

وأضاف: "شعرت بصعوبة شديدة خلال عملي هناك، لم أتمكن من تغيير طبيعة اللاعبين خاصةً في الجانب الهجومي، والنادي يريد المزيد من الطموحات، كنا نحاول أن نصل لمركز جيد في الدوري".

وعن أداء الزمالك هذا الموسم، تحدث قائلًا: "أشعر بأن هذه الفترة صعبة، عندما كنا في البطولة الإفريقية في مرحلة خروج الخاسر فزنا وكان معنا لاعبين مميزين مثل طارق حامد وأشرف بن شرقي وفرجاني ساسي، وكل هؤلاء اللاعبين رحلوا، بالإضافة إلى أن النادي غير مستقر، وتأقلم أي لاعب ليس سهلًا، واللاعبون عليهم ضغوط".

أما عن سبب تراجع أداء الفريق، فكشف: "عدم تعويض رحيل أشرف بن شرقي وطارق حامد؛ لأنه ليس سهلًا البحث عن بدائل لهذين اللاعبين، لأنهما من بين الأفضل، ولكن يجب تطوير الصغار وإعدادهم جيدًا".

وواصل حديثه: "بعد رحيلي كنت أرى أن إمام عاشور يستحق اللعب في أوروبا، وكت أسأل نفسي لماذا لا يلعب إمام في فرنسا أو إنجلترا؛ لأنه بالنسبة لي لاعب تكتيكي ولديه جهد كبير في الملعب، وتوقعت أن يحترف في ناد أفضل من ميتلاند، شعرت بالإحباط لأن يمكنه اللعب في ناد أفضل من ذلك".

الفرنسي باتريس كارتيرون إمام عاشور الزمالك الاتفاق السعودى

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وائل لطفي

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