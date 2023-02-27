الإثنين 27 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

حظك اليوم الإثنين 27 فبراير 2023 لمواليد الأبراج الهوائية

الأبراج الهوائية
الأبراج الهوائية

يقدم موقع «الدستور» حظك اليوم الإثنين لمواليد الأبراج الهوائية على النحو التالي:

برج الجوزاء

يمكنك توقع بعض المكاسب الكبيرة اليوم، حيث تأتي الأموال من مصادر غير متوقعة، إن العمل على روتين التمرين يبدو جيدًا عليك حقًا، قد تكون هناك بعض العوائق التي تصطف في العمل، تجنب تناول الأشياء التي قد تختلف في الرأي مع الأقارب.

برج الميزان 
سيكون يومًا مجزيًا للغاية في المستقبل، حيث ستحصل على عوائد جيدة، قد تصادف بعض المتغطرسين في العمل اليوم، من المحتمل أن تقضي بعض الوقت مع الأطفال وقد تشعر بالسعادة تجاهك، يمكن أن يساعد الانخراط في بعض الأنشطة البدنية في استرخاء عقلك.

برج الدلو 
من المحتمل أن تكون صحتك في أوجها اليوم، هناك احتمال في جني الأرباح في مشاريع مختلفة، ستبقى حياتك المهنية ثابتة تمامًا، من المرجح أن يبتهج أفراد عائلتك بمزاجك ببعض الوجبات والحلويات الخاصة.

صفات مواليد الأبراج الهوائية

يتميز أصحاب الأبراج الهوائية بالازدواجية والمزاج المتقلب، ويعتبرون من الأبراج الأكثر مزاجية، كما أنهم يتميزون بالمرح، ويبحثون دائمًا عن السعادة والحب، يميل أصحاب الأبراج الهوائية إلى الدخول في عدة علاقات في حياتهم، فهم أشخاص محبين التواصل ويجيدون التفاهم بشكل جيد.

مواليد الأبراج الهوائية الثلاثة لهم من الصفات المشتركة بينهم، وهي أنهم من الشخصيات التي تحب الانطلاق، يتميزون بالذكاء والثقافة، وتكوين كثير من العلاقات، تفكيرهم عميق وعقلاني، شخصيات مترددة لكنهم يتخذون قرارات سريعة، يحبون الجدل، معرفة الأشياء الجديدة، خوض المغامرات، فضوليون، ومن أكثر ما يعيب الأبراج الهوائية تقلب المزاج.

ينجحون في الأعمال الذهنية ويبرعون في الميدان الوظيفي، ويتصف أصحاب الأبراج الهوائية بالازدواجية الشديدة والمزاج المتقلب، ويرجع ذلك إلى طبيعتهم الهوائية، كما أنهم أشخاص يتسمون بالمرح ودائمًا ما يبحثون عن السعادة والحب، ويميل أصحاب الأبراج الهوائية إلى الدخول في عدة علاقات، فهم أشخاص اجتماعيون يجيدون التواصل والتفاهم بشكل جيد مع الآخرين.

برج الجوزاء حظك اليوم برج الدلو برج الميزان أبراج هوائية

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