الإثنين 27 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

وائل لطفى ضيف صالون «علمانيون».. الليلة

وائل لطفى
وائل لطفى

يستضيف الصالون الأدبي لحركة "علمانيون"، في السابعة مساء اليوم الإثنين، الكاتب والروائي وائل لطفي رئيس تحرير جريدة "الدستور"؛ لمناقشته حول روايته الأخيرة "اسمي مصطفى محمود"، والتي تدور حول عوالم الصحافة والسياسة في الستينيات والسبعينيات، وترصد التحولات في افكار الكاتب الشهير الدكتور مصطفى محمود.

لا يتوفر وصف.

ويدور السرد في الرواية على لسان مصطفي محمود نفسه من العالم الآخر، حيث جاء فيها: “أصارحكم بأنني أكثر من مصطفى محمود واحد إذا كنتم تريدون فهمي.. أنا مصطفى محمود المفكر الذي يسأل عن معني الموت ومعنى الحياة.. وأنا الصحفي الذي يهمه أن يكون الأكثر مبيعا.. وأنا الفنان الذي كان مغنيا وعازفا قبل أن يحترف الطب”.

يذكر أن الرواية تعتبر حلقة في المشروع الفكري للمؤلف الذي سعى من خلاله لرصد تحولات المجتمع المصري منذ السبعينيات، وكيفية توظيف الدين في لعبة السياسة، حيث صدر له من قبل كتاب "دعاة عصر السادات"، و"دعاة السوبر ماركت"، و"ظاهرة الدعاة الجدد"، ضمن  نفس المشروع .

رئيس التحرير

وائل لطفي

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