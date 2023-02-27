حظك اليوم الإثنين 27 فبراير 2023 لمواليد الأبراج المائية

يقدم موقع الدستور حظك اليوم الإثنين الموافق 27 فبراير 2023 لمواليد الأبراج المائية على النحو التالي:

برج السرطان

سيكون لديك مبلغ نقدي مريح لمساعدتك على قضاء يومك، من المحتمل أن يتمكن بعضكم من كسر الروتين والشروع في رحلة، يمكن أن تزداد المشاكل في المنزل بالنسبة للسكان الأصليين الذين يعيشون في منزل مشترك، قد تكون الترقية التي طال انتظارها تلوح في الأفق أخيرًا، يمكنك الاسترخاء والاستمتاع بالحياة من خلال إجراء تغييرات صغيرة في النظام الغذائي والتأمل.



برج العقرب

تتعايش جيدًا مع عائلتك اليوم، لا يجب أن تقرض أي شخص المال لأن فرصك في استعادته منخفضة، ستجبرك المضاعفات غير المتوقعة على تغيير خططك في اللحظة الأخيرة، يمكن لأصحاب العمل مراقبة كل تحركاتك ويقدرون عملك الشاق.

برج الحوت

قد تتطلب حالتك الصحية عناية طبية، لا تنطلق في رحلة ما لم يكن لديك كل ما تحتاجه، يجب التخطيط بعناية للاستثمارات العقارية مسبقًا، أنهِ عملك بسرعة حتى تتمكن من قضاء وقت ممتع مع أحبائك.

صفات أصحاب الأبراج المائية

أصحاب الأبراج المائية حساسون، فهم يتأثرون سريعًا بالأحداث والمواقف، هم لا يتحملون الإهانة أو الإيذاء، ويتميزون بحب الرومانسية الكبير، وغالبًا ما يقدمون تضحيات كبيرة في الحب، ويحبون معاملة الشريك بكل محبة، لذلك فهم يتعرضون لخيبة أمل كبيرة عندما لا يشعرون بمعاملة مماثلة من الشريك.

يميل أصحاب الأبراج المائية إلى الشك والغيرة بشكل زائد، فيخلقون مشاكل كبيرة في علاقتهم الحميمة، ومن الصفات المشتركة بين الأبراج المائية أنهم دائمًا ما يهربون من أرض الواقع إلى عالم الأحلام.

كما يتميز مواليد الأبراج المائية بشخصيتهم الهادئة، والرومانسية، كما يتميزون بالكثير من الأخلاق الكريمة كالصدق والوفاء والإخلاص، وهم من الشخصيات التي تحب مساعدة الآخرين.

وكذلك فهُم من الشخصيات الملتزمة وشديدة الحساسية، ودائمًا ما يحاولون أن يكونوا مصدر سعادة للآخرين، من سلبيات مواليد الأبراج المائية أنهم من الشخصيات المتقلبة والمزاجية، التي تتأثر من أقل الأشياء.