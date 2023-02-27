الإثنين 27 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس وزراء اليابان يجتمع بأعضاء حزبه استعدادا للانتخابات المحلية

رئيس الوزراء الياباني
رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا

عقد رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا ، الأحد ، اجتماعا لزملائه من أعضاء حزبه الديمقراطي الليبرالي الحاكم وذلك في إطار مساعيه للفوز في الانتخابات المحلية التي ستعقد على مستوى البلاد في أبريل الماضي.

وتعهد كيشيدا -في تصريحات أدلى بها في مؤتمر للحزب في طوكيو- بأن يسعى الحزب الديمقراطي الليبرالي إلى إبقاء المقاعد تحت سيطرته.

ونقلت وكالة الأنباء اليابانية كيودو عن كيشيدا الذي يتولى رئاسة الحزب الليبرالي الديمقراطي قوله -خلال الاجتماع الذي عُقد لاعتماد بيان الحزب لهذا العام- إنه "بناء على إنجازات 10 سنوات من التقدم الذي تم إحرازه في عهد رئيسي الوزراء السابقين شينزو آبي ويوشيهيدي سوجا، فقد حان الوقت الآن. حان الوقت لاتخاذ خطوة جديدة نحو 10 سنوات أخرى".

وأضاف كيشيدا أن الحزب الليبرالي الديمقراطي سيعزز علاقاته مع ائتلاف كوميتو، واصفا حكومته الائتلافية مع الحزب الأصغر بأنها أساس الاستقرار في السياسة اليابانية.

كما جدد استعداده لمتابعة التعديلات على الدستور ، والتي لم يتم تغييرها منذ أن صدر بعد فترة وجيزة من هزيمة اليابان في الحرب العالمية الثانية.

وأشار إلى أن "العصر الحالي يدعو إلى مراجعة الدستور" ، مضيفا أن المناقشات ستجرى في البرلمان بالتعاون مع المعارضة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

النخبة «البرازيلية» والأفكار «المجمدة»!

الأكثر قراءة

رئيس الوزراء العراقى: عازمون على الاستمرار بتقوية عوامل الاستقرار بالمنطقة

رابط نتيجة معهد معاوني الأمن الدفعة السابعة 2023 للشباب والبنات moi.gov.eg

رئيس وزراء اليابان يجتمع بأعضاء حزبه استعدادا للانتخابات المحلية

أمن دمياط يقود المتهمين بالسطو على مكتب بريد دمياط الجديدة لتمثيل جريمتهم

جامعة الوادي الجديد تستقبل وفد «سيدات أعمال مصر» (صور)

عقب تداول صور على «فيسبوك».. الأمن يضبط تاجر اللحوم الفاسدة بالقليوبية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

كل يوم يزدرون النساء.. إلى متى؟

محمود خليل

«حلم الخلافة» ورأس «القائد إبراهيم»

ماجد حبته

حدث ويحدث فى سيناء

حسين دعسة

قمة العقبة.. مسارات تكشف مصداقية اليمين الإسرائيلي في البحث عن السلام

لواء.حمدى البطران

أجانب أحبوا مصر (٢)

جمال-أسعد

التدين والسلوك الاجتماعى

ناهد السيد

عن مسرحية «ابقى افتكرنى».. عقارب الساعة لا تسير للوراء

إسراء شوقي

طقوس المحروسة

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

اشتباكات عنيفة فى نابلس.. مستوطنون يشعلون النار فى 30 منزلًا واستشهاد فلسطينى

رغم التفاهمات مع السلطة الفلسطينية.. نتنياهو يعلن استمرار البناء الاستيطاني في الضفة

اجتماع العقبة: توافق على تحقيق السلام العادل ووقف الاستيطان الإسرائيلي