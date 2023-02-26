باريس سان جيرمان يكتسح مارسيليا بثلاثية فى الدورى الفرنسى

فاز باريس سان جيرمان على مضيفه مارسيليا بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما على ملعب فولدروم، في قمة الجولة الخامسة والعشرين لبطولة الدوري الفرنسي لكرة القدم “ لا ليجا” موسم 2022-2023.

تعرض بريسنال كيمبيمبي مدافع باريس سان جيرمان للإصابة في الدقيقة 16، ليغادر الملعب على نقالة، ويعوضه زميله، البرتغالي دانيلو بيريرا.

افتتح الفرنسي كيليان مبابي التسجيل لـ باريس سان جيرمان في الدقيقة 25 بعد تلقيه تمريرة رائعة من الأرجنتيني ليونيل ميسي، ليقتحم منطقة الجزاء ويسدد الكرة بيمناه في الشباك.

ورد مبابي الهدية لـ ميسي، حيث اخترق دفاعات مارسيليا من الجهة اليسرى، ليمرر تمريرة عرضية للقادم من الخلف، ليو، ليضع الكرة في الشباك، في الدقيقة 29، مسجلًا الهدف الثاني لـ باريس سان جيرمان.

وأهدر ليونيل ميسي فرصة تعزيز تقدم باريس سان جيرمان في الدقيقة 33، عندما تلقى تمريرة رائعة من البرتغالي نونو مينديز، لكن تسديدته علت العارضة.

وفي الدقيقة 40، انفرد ماركينيوس بمرمى مارسيليا، ليطلق تسديدة بيمناه من داخل منطقة الجزاء، لكن تسديدته مرت بجوار القائم الأيسر.

وفي الدقيقة 45، نفذ التشيلي أليكسيس سانشيز، ركلة حرة مباشرة من على حدود منطقة الجزاء، تصدى لها الحارس الإيطالي جيانلويجي دوناروما ببراعة، لينتهي الشوط الأول من المباراة بتقدم باريس سان جيرمان بهدفين دون مقابل.

وفي الشوط الثاني، أكد كيليان مبابي انتصار فريقه، بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 55، رافعًا رصيد أهدافه لـ 200 هدفًا، مشاركًا الأوروجواياني إدينسون كافاني صدارة ترتيب الهدافين التاريخيين لـ باريس سان جيرمان.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد باريس سان جيرمان للنقطة 60 في صدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي، فيما تجمد رصيد مارسيليا عند 52 نقطة في المركز الثاني.

وكان باريس سان جيرمان قد فاز في الجولة الماضية على ليل بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في الدوري الفرنسي.