شيخ قبائل سيناء: الرئيس السيسي صادق دائماً في حديثه عن تنمية سيناء

علق الشيخ عيسى الخرافين، شيخ مشايخ قبائل سيناء، على حضور الرئيس السيسي لاصطفاف القوات المشاركة في تنمية سيناء.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج" مساء DMC، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمُذاع عبر فضائية "DMC"، مساء اليوم الأحد، إن الوضع الأمني في سيناء مستقر وجيد جداً.

وأضاف الشيخ عيسى الخرافين، شيخ مشايخ قبائل سيناء، أن رجال قبائل سيناء مستمرون في التعاون مع الأمن في القضاء على الإرهاب.

وتابع: "نقدم كل التحية لرجال القوات المسلحة والشرطة لتطهير سيناء من الإرهاب".

وأشار الشيخ عيسى الخرافين، شيخ مشايخ قبائل سيناء، إلى أن سيناء تشهد تنمية شاملة في الصحة والتعليم والري والكهرباء، مؤكداً أن الرئيس السيسي صادق دائماً في حديثه عن تنمية سيناء.