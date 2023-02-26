الإثنين 27 فبراير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

خلافات قديمة.. ضبط المتهم بقتل شاب خلال مشاجرة بقنا

مشاجرة
مشاجرة

نجحت أجهزة البحث الجنائي بقنا اليوم الأحد، في ضبط المتهم بقتل عامل، عقب التعدي بآلة حادة، خلال مشاجرة نشبت بينهما بقرية المحروسة.

كان قد تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة عمليات قنا، يفيد مصرع عامل بعد إصابته بآلة حادة "سكين" في مشاجرة مع آخر بقرية المحروسة التابعة لمركز قنا، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة وتبين أن العامل في العقد الرابع من عمره، وأن المتهم في الواقعة يعمل بائع طيور، تجددت خلافات قديمة بينهما تطورت إلى طعن المجني عليه.

تم ضبط المتهم وتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتولي التحقيقات، بعد نقل الجثة إلي مشرحة المستشفى، وجاري معرفة أسباب الواقعة.

أجهزة البحث الجنائى الجهات المختصة الأجهزة الأمنية تحرير محضر بعد إصابته بآلة حادة اللواء مدير أمن قنا قرية المحروسة غرفة عمليات مشرحة المستشفى

رئيس التحرير

وائل لطفي

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