الأحد 26 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

«غير مستقرة».. الفنان محمد ثروت يكشف عن الحالة الصحية لابنه

محمد ثروت وابنه
محمد ثروت وابنه

كشف الفنان محمد ثروت، عن الحالة الصحية لابنه، وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “مساء DMC”، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمُذاع عبر فضائية "DMC"، مساء اليوم الأحد،:"الحالة غير مستقرة، وحالة نادرة جدا تصيب واحد فى المليون.. يتم حقنه بالأجسام المضادة، ويلاقي ألمًا شديدًا جدًا من العلاج".

وأضاف: "ابني يعاني من ألم شديد خلال الأيام الأخيرة، والأطباء يبذلون جهودًا كبيرة معه، وابني لم يعاني من أي أمراض خلال السنوات الماضية وعمله كان يشغل كل وقته".  

وتابع: "بيقدم أمسيات للشرطة، وآخرها حفلة قادرون باختلاف، وندوة أكتوبر، وكان ينال التقدير من القيادة السياسة،مصر مش مقصرة فى حاجة والدكاتره مش مقصرة وأى علاج للعصب بياخد وقت، وبتمنى من الجمهور الدعاء لابني والصحة تاج على الرأس لا يراها إلا المرضى، والناس بتتكلم عن الغلاء لو شافوا المرض هيحمدوا ربنا ويسكتوا".

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