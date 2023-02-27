الاستخبارات الأمريكية تكشف عن تأهب الصين لغزو تايوان بحلول عام 2027

كشفت الاستخبارات المركزية الأمريكية عن تأهب الصين لغزو تايوان بحلول عام 2027.

جاء هذا وفقا لما أعلنه الأحد، مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية وليام بيرنز، مشيراً إلى أن تقارير بلاده الاستخباراتية تفيد بأن الرئيس الصيني شي جين بينغ، أصدر تعليمات للجيش بالتأهب لغزو تايوان بحلول عام 2027، وفقا لما نقلته وكالة أسوشيتد برس.

وأكد بيرنز في تصريحات تلفزيونية لشبكة سى بى إس، اليوم، ضرورة أن تأخذ الولايات المتحدة رغبة شي في السيطرة على تايوان بجدية بالغة حتى وإن لم يكن الصراع العسكري هو النتيجة الحتمية لذلك.

وقال مدير الاستخبارات الأمريكية نحن نعلم أن الرئيس شي أصدر تعليماته لجيش التحرير الشعبي، بالاستعداد لغزو تايوان بحلول عام 2027، لكن هذا لا يعني أنه قرر شن الغزو عام 2027 أو أي عام آخر.

وأضاف بيرنز أن دعم بلاده والحلفاء الأوروبيين لأوكرانيا في أعقاب العملية العسكرية الروسية الخاصة، قد يكون بمثابة رادع محتمل للمسؤولين الصينيين في الوقت الحالي، لافتا إلى أن مخاطر هجوم محتمل على تايوان ستكون أكثر قوة.

حرب تايوان.. واشنطن تطور تقنيات الطائرات بدون طيار لمواجهة الصين بعد ثبات فاعليتها

وقبل يومين، كشفت صحيفة "ذا ديبريف" الأمريكية، عن مخطط الولايات المتحدة الأمريكية لمواجهة الصين استعدادًا للطوارئ حول الحرب التايوانية، مشيرة إلى أن واشنطن تسعى لتسريع تطوير تقنيات أسراب الطائرات بدون طيار المستقلة، وذلك بعد أن أثبتت تقنيات أسراب الطائرات فاعليتها في حرب أوكرانيا الجارية وفي عمليات محاكاة تظهر تأثيرها الحاسم في سيناريو طوارئ تايوان.

وقالت الصحيفة إن وزارة الدفاع الأمريكية أطلقت مشروع الأسراب التكيفية متعددة المجالات المستقلة" (AMASS) لتطوير أسراب ذاتية القيادة بدون طيار يمكن إطلاقها في البحر والجو، لتطغى على الدفاعات الجوية للعدو.

ويقول التقرير إن المخطط يهدف إلى تطوير القدرة على إطلاق وقيادة الآلاف من الطائرات بدون طيار ذاتية التحكم، والعمل معًا لتدمير دفاعات العدو بما في ذلك الدفاعات الجوية وقطع المدفعية وقاذفات الصواريخ ومنصات الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع.