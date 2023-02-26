الأحد 26 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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محسن سعيد: التنمية في سيناء مستمرة حتى نصل لعدد السكان المطلوب

التنمية في سيناء
التنمية في سيناء

قال المهندس محسن سعيد، رئيس جهاز تعمير سيناء، إن جهود التنمية في سيناء تضاعفت منذ عام 2014.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج" مساء DMC، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمُذاع عبر فضائية "DMC"، مساء اليوم الأحد، إن التنمية الشاملة علي أرض الفيروز عبور جديد.

وأضاف أن سيناء شهدت مشروعات ضخمة في مجالات الطرق والكهرباء والتجمعات التنموية.

وأشار إلى أن تنمية سيناء تمثل جزءا من الأمن القومي، موضحاً أن التنمية في سيناء مستمرة حتى تصل لعدد السكان المطلوب. 

وأكد المهندس محسن سعيد، رئيس جهاز تعمير سيناء، أن هناك عدد كبير من المناجم بسيناء ستساهم في تنمية سيناء قريباً، موضحاً أن هناك مشروعات صناعية كبرى ستشهدها سيناء قريبا.ً

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