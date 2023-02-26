مدير مستشفى بئر العبد: القوات المسلحة تضحي في سبيل تحرير الوطن من الإرهاب

علق الدكتور تامر حمدى مدير مستشفى بئر العبد، على حضور الرئيس السيسي لاصطفاف القوات المشاركة في تنمية وإعمار سيناء.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج" مساء DMC، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمُذاع عبر فضائية "DMC"، مساء اليوم الأحد،إننا عملنا لمدة 18 ساعة يوميًا أثناء عملية تطهير سيناء من الإرهاب، مضيفًا أن القوات المسلحة كانت تضحى فى سبيل وطنهم.

وأضاف: "عالجنا المصابين فى أوقات تحت وابل النيران والقوات المسلحة تخلصت من التكفيريين التي كانت تهاجم القوات الأمنية، وعلينا كأطباء تقديم من التضحيات لبلدنا".

وأشار إلى أن المستشفى من الجيش الأبيض، فريق متكامل استطاع في الفترة الماضية أثناء الحرب على الإرهاب والعملية الشاملة، عبور الفترة الصعبة وخدمة المصابين من القوات المسلحة والشرطة والمدنيين.

وتابع: "عاصرنا العملية الشاملة لتطهير سيناء من الإرهاب وتعلم منها التفاني في العمل، والشهادة في سبيل الوطن، والعمل دون خوف من أجل خدمة وطنه في سبيل تقدمه".