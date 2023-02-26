المتألقة والمتجددة.. حنان مطاوع تخطف الأنظار بشخصية الفلاحة في «سره الباتع»

تحرص النجمة حنان مطاوع على التأني في اختيار أدوراها التي تجسدها في أعمالها الفنيه، والتركيز في تفاصيلها بدقة شديدة، مما جعل لها طابع خاص بها يميزها عن غيرها من حيث التنوع والتجدد والشخصيات الغير متوقعة، لذلك تستطيع أن تخوض المنافسة الفنية سواء داخل او خارج الموسم بارتياحية شديدة نظرًا لتفردها بأدائها وتغريدها خارج السرب.

وأثبتت “حنان” بمجهودها وحبها للفن أنها نجمة من الطراز الأول دون مساعدات أو الاعتماد على اسماء والديها حيث تنتمي لعائلة فنية عظيمة وهما النجمة القديرة سهير المرشدي والنجم الراحل كرم مطاوع، وفضلت “حنان” أن تبني اسمها بنفسها ومجهودها الشخصي وموهبتها منذ ظهورها الأول في مسلسل “حديث الصباح والمساء” وامتعت جمهورها بأعمال فنية تتصف بالاحترام والمهنية وتوالت نجاحاتها خلال الاعوام الماضية ليلمع اسمها في سماء الفن وحظت بقاعدة جماهيرية كبيرة تنتظر أعمالها الفنية في كل وقت.

وخطفت حنان مطاوع الأنظار فور طرح البوسترات الرسمية لمسلسل “سره الباتع” والمقرر أن يعرض خلال موسم رمضان المقبل، وظهرت خلال البوستر بشخصية فلاحة ويبدو عليها البساطة والهدوء والملامح البريئة، لتثير فضول محبيها لمشاهدة العمل ومعرفة شخصيتها الجديدة المنتظرة بشدة.

وطرحت شركتي المتحدة وسينرجي 47 بوستر دعائي لأبطال مسلسل “سره الباتع” مابين البوسترات المجمعة والبوسترات المنفردة لأبطال المسلسل والذي يضم في بطولته أكثر من ستين نجم ونجمة من مصر والوطن العربي.

وأعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن عرض مسلسل “سره الباتع” عبر قنوات ON الفضائية التي تحمل شعار “شهر الفرحة” وقناة الحياة الفضائية وذلك خلال شهر رمضان المقبل 2023.

“سره الباتع” من إخراج خالد يوسف وإنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة سينرجي للإنتاج الفني لمنتجها تامر مرسي وإشراف عام على الإنتاج حسام شوقي.

ويقدم مسلسل “سره الباتع” صورة مختلفة للمجتمع المصري خاصة في الريف خلال فترة الحملة الفرنسية، ويحكي عن فترة الحملة الفرنسية بقيادة نابليون بونابرت، ويقدم رؤية درامية نصفها تاريخى ونصفها عصري، إذ تدور أحداثها بين زمنين، الأول حالي يبحث خلاله البطل عن سر ولغز، والثاني تاريخي يصور فترة الحملة الفرنسية، مقدمًا مقاربة بين العصرين للوصول إلى معنى واحد.