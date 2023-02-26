الأحد 26 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير
وائل لطفى

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أحمد المسلماني: الحرب الأهلية الأمريكية ألغت العبودية

أحمد المسلماني
أحمد المسلماني

كشف الإعلامي أحمد المسلماني، عن تفاصيل ونتائج الحرب الأهلية الأمريكية التي استمرت 4 أعوام وخلّفت 800 ألف قتيل.

وقال المسلماني خلال تقديم برنامجه "الطبعة الأولى"، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الأحد،: “منذ 250 سنة لم يكن هناك أمريكا، ولكن مستوطنون أوروبيون بيض ذهبوا إلى هذه القارة بعد اكتشاف كولومبوس للعالم الجديد، ولكن واشنطن استقلت بعد الثورة الأمريكية ضد الاحتلال البريطاني التي قادها جورج واشنطن”.

وأضاف: "لدينا أيضا في التاريخ الأمريكي إبراهام لنكولن الذي ألغى العبودية في أمريكا وانتصر في الحرب الأهلية، ويمكن القول إن هذين الشخصين موجز التاريخ الأمريكي، وكانت أمريكا عبارة عن شمال وجنوب، وهناك خلافات بينهما".

وتابع: "في عهد لنكولن انفصلت بعض الولايات وأسست دولة ثانية، والشمال شهد حربا أهلية مع الجنوب، كان بالجنوب إقطاعيات كبيرة والزراعة الأساسية كانت القطن، وكان عدد السكان 9 ملايين نسمة منهم 5 ملايين من العبيد، وكانت النخبة الإقطاعية غنية بسبب تجارة وزراعة القطن".

وأكمل: "لما وصل إبراهام لنكولن إلى السلطة وقال يجب إلغاء تجارة العبيد ثار الجنوب على الشمال وحدث انفصال تدريجي من كارولينا الشمالية حتى أصبحت 12 ولاية تحارب 21 ولاية في الشمال، وأصبح هناك دولتان؛ الشمالية تسمى الولايات المتحدة الأمريكية، وفي الجنوب الولايات الكونفدرالية، في البداية ألحق الجنوب هزائم قاسية بالشمال، رغم أن الأخير أقوى، وهو ما دفع ابراهام إلى استدعاء نصف مليون من الجنود وخاض الحرب وانتصر بعد 4 سنوات".

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