الأحد 26 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

رئيس جهاز القاهرة الجديدة يناقش مشاكل التجمع الخامس

القاهرة الجديدة
القاهرة الجديدة

عقد  المهندس عبد الرءوف الغيطي رئيس جهاز القاهرة الجديدة اجتماعًا مع بعض  السكان من حى اللوتس بالتجمع الخامس وذلك لمناقشة بعض المشاكل التي يعاني من الحي وسكانه وكان من أهمها مشاكل الطرق (استكمال وصيانة الطبقة الرابطة وإعادة الشىء لأصله بعد أعمال "الغاز- الكهرباء - المياه)

حل مشاكل الطرق

وأفاد المهندس عبد الرءوف الغيطي رئيس الجهاز بأنه يوجد الآن عملية جارِ تنفيذها لأعمال الأسفلت والأرصفة بالحي، لافتاً أنه تم التنبيه على مسؤولي الطرق بضرورة تكثيف الأعمال لإنهائها في موعدها المحدد لها مع متباعه إعادة الشىء لأصله لأي قطع يحدث بعد أعمال الأسفلت والاهتمام الدائم والمستمر بمداخل ومخارج الحي.


 

حل مشاكل المياه والنظافة والزراعة  

وفيما يخص مشاكل ضغوط المياه أفاد رئيس جهاز القاهرة الجديدة  أنه جارِ تكليف مكتب استشاري لدارسة الأمر ووضع حلول لحل المشكلة نهائياً.

وعن مستوى النظافة بالحي، قد أردف المهندس عبد الرؤوف الغيطي أنه تم التنبيه على مسؤولي النظافة بالحي على ضرورة تكثيف أعمال النظافة بكامل الحي والمتابعة المستمرة من معاوني رئيس الجهاز 

وفيما يخص أعمال الزراعة أعلن رئيس الجهاز أنه سيتم زراعة الجزر والمسطحات الخضراء طبقاً للمخطط وبعد الانتهاء من أعمال الطرق، مؤكدًا أن جميع مسؤلي الجهاز سيقوموا ببذل قصارى جهدهم للنهوض بالحي وبكامل أحياء المدينة وذلك بمتابعة منه شخصية لكامل المدينة.

 

 

مشاكل المياه الكهرباء الطرق القاهرة الجديدة التجمع الخامس

رئيس التحرير

وائل لطفي

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