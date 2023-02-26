الدماء نهاية العيش والملح.. خطة شاب لقتل صديقه بسبب 1500 جنيه في قنا

جمع بينهما "العيش والملح" لكن الخلاف على المال فرقهما فسيطر الشيطان على أحدهما عندما وسوس له بقتل صديقه فاتصل به هاتفيا وطلب منه لقائه لأخذ مبلغ 1500 جنيه لإنهاء الخلاف بينهما وعندما حضر إليه نفذ مخططه الإجرامي.

تعالى استلم فلوسك

المتهم "ع" يسرد أمام جهات التحقيق المختصة تفاصيل قتل صديقه وقال إنه أرسل إليه رسالة كان محتواها: "تعالى استلم فلوسك" ثم أعقبها بمكالمة هاتفية يطلب من صديقه "م" لقائه لحل الخلاف بينهما فحن قلب الصديق له واستجاب لدعوته وحددا موعدًا للقاء وذهب إليه المجني عليه في الموعد المحدد وكان صديقه المتهم ينتظره بسيارته واصطحبه برفقته داخل السيارة وفور وصولهما إلى مكان نائي أجهز عليه بضربات من قطعة حديدية على رأسه حتى تفجرت الدماء منها فألقى جثته في مصرف مائي واستولى على هاتفه المحمول وفر هاربًا.

وقال المتهم إنه عرض على المجني عليه استقلال السيارة معه بغرض الذهاب إلى منزله في مركز الوقف في قنا لتسليمه مبلغ 1500 جنيه كان أخذه منه قبل 3 أشهر.

وشرح المتهم أمام النيابة العامة تفاصيل الجريمة، مؤكدًا أنه وقف بسيارته على طريق زراعي ونجح في قتل صديقه عن طريق ضربه بقطعة حديدية على رأسه فمات على إثرها وبعدها استولى على هاتف محمول خاص بالمجني عليه قبل أن يتخلص من جثمان الضحية بإلقائه في مصرف مائي.

حبس

وقررت النيابة العامة حبس المتهم لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة القتل العمد المقترن بالسرقة، وكلفت الطب الشرعي بتشريح جثمان المجني عليه لبيان أسباب وفاته رسميًا، وبعد انتهاء المتهم من شرح تفاصيل الجريمة أعادته الشرطة إلى محبسه.

استمعت جهات التحقيق إلى أقوال المتهم بقتل صديقه بسبب وجود خلافات بينهما بمحافظة قنا، حيث أقر المتهم بأنه استدرج المجني عليه بزعم توصيله بسيارته وفض الخلاف بينهما وفور وصولهم، تعدى عليه بأداة حديدية حتى سقط قتيلا وسط بركة من الدماء حوله، لذلك قررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

جثة وبلاغ

وكان تبلغ لمركز شرطة الوقف بمديرية أمن قنا بالعثور على جثمان أحد الأشخاص بدائرة المركز.

وتم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن قنا أسفرت جهوده عن تحديد مرتكب الواقعة (عامل- مقيم بدائرة مركز شرطة دشنا).

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لوجود خلافات بينهما وأرشد عن الهاتف المحمول الخاص بالمجني عليه والسيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.