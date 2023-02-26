يسرا: هاتشوفوا كوميديا هاتكسر الدنيا في «1000 حمدالله ع السلامة»

كشفت الفنانة يسرا عن تفاصيل عملها الفني الجديد، مسلسل 1000 حمدالله ع السلامة خلال شهر رمضان المقبل.

وقالت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج" الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الأحد،: "هاتشوفوا كوميديا هاتكسر الدنيا على شاشة قناة الحياة".

وأضافت: "حبيت المسلسلات الكوميديان عشان مين فينا مبيحبش حد يضحك ولما حد بيضحك بيبقى أحلى لحظات حياتك.. خفة الدم غير عادية مع فريق العمل، آدم الشرقاوي ومايان وعنبة عاملين أدوار حلوة دا بالمسلسل".

وتابعت: "والأدوار الصغيرة لدينا ومنهم ضيف شرف بيومي فؤاد يفتتح أول حلقة وسعيدة بالمجموعة اللى معايا وبيخلوني عايشين معاكم في حتة تانية، وبتمنى نعجب كل مشاهدي قناة الحياة".