الأحد 26 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

وفاء عامر تكشف تفاصيل مشاركتها فى مسلسلى «حضرة العمدة» و«الكتيبة 101»

وفاء عامر
وفاء عامر

كشفت الفنانة وفاء عامر عن تفاصيل مشاركتها في مسلسل حضرة العمدة ومسلسل الكتيبة 101.

 وقالت، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج" الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الأحد،: "هنشوف دراما عظيمة رمضان المقبل، هنعمل حاجة عظيمة ومحترمة ونتعلم منها درس ورسالة".

وأضافت: "من أمنية حياتى عمل حاجة تمس الواقع أو جزء منه.. والمجتمع جميل وبه أحداث والمرأة السيناوية فى الفترة الأخيرة شوفنا فيها بطولات كتيرة قوى وبعمل دور كبير فى المسلسل وكل من يعمل جملة فى العمل فهو بطل وأهل سيناء كلها أبطال.. ومزورتش سيناء غير مرة واستمتع بها". 

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