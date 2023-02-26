«صناعة النواب»: تنمية سيناء إنجاز وانعكاس لرؤية الجمهورية الجديدة بقيادة السيسي

قال النائب سامي نصر الله، أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، مصرة على العبور بسيناء، والنهوض بها عبر خطة تنموية شاملة والنجاح في ذلك خلال سنوات معدودة، والعمل على إحداث نقلة هائلة بها وملموسة لدى الجميع، في مجال البنية التحتية والطرق والكباري والزراعة ومياه الشرب وغيرها من مجالات التنمية الصناعية والسياحية، وهو ما تحقق بالفعل ويظهر في إنجازات متعددة وعملاقة داخل سيناء.

ونوه نصر الله في تصريح صحفي له اليوم، بوجود إرادة سياسية ضخمة لتنمية سيناء وإعدادها للمستقبل، لافتا إلى تنفيذ 52 مشروعا فى قطاع مياه الشرب تجاوزت 15 مليار جنيه، داخل سيناء، حيث كانت تغطية مياه الشرب في 2014 تصل إلى 84 %، والآن أصبحت 98 % من خلال شبكة مستقرة موجودة، وإنفاق مصر كذلك وفي ظل ظروف اقتصادية صعبة للغاية، ما يزيد عن 600 مليار جنيه لتنمية سيناء، وهو بمثابة رد واقعي من جانب القيادة السياسية على مزاعم توقف مشاريع التنمية في الدولة جراء الأزمة الأخيرة.

وأضاف أن المشروع التنموي المتكامل الذي تنفذه الدولة المصرية في سيناء، ليس فقط مشروعا للحاضر، ولكن لعشرات السنين القادمة بتوجيهات السيسي، قائلا إن تفقد الرئيس المعدات المشاركة في تنفيذ خطة الدولة لتنمية وإعمار سيناء، بمثابة عبور جديد، فسيناء في قلب كل مصري وبمثابة مفتاح موقع مصر العبقري.

واختتم النائب سامي نصر الله، بالتأكيد على أن المشروعات المتكاملة من جانب الدولة لتنمية سيناء، والعمل على ربط سيناء بالكامل باعتبارها جزء متكامل مع مصر، والتركيز على مشروعين كبيرين، هما ميناء شرق التفريعة، والمنطقة الاقتصادية، سينهضان بسيناء ليس اليوم ولكن لسنوات مقبلة، فالتنمية فيها، متسعة ومركزة وشاملة في كل ربوع المنطقة، وجرى إنشاء طرق وكباري وبنية أساسية ومشروعات تنموية، ما يعكس الرؤية والمحاور التي عملت عليها الدولة المصرية، بتوجيهات الرئيس السيسي حتى تصبح سيناء جزءً لا يتجزأ من مصر وبها كافة الخدمات والعمل فيها بكل هذه الميزانيات الضخمة والمشاريع المتنوعة انعكاس للجمهورية الجديدة ورؤيتها.