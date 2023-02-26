الأحد 26 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

مدير مستشفى العريش: دلوقتى بقينا نتحرك بحرية فى سيناء

الدكتور أحمد منصور،
الدكتور أحمد منصور، مدير عام مستشفى العريش العام

أعرب الدكتور أحمد منصور، مدير عام مستشفى العريش العام، عن سعادته البالغة لتكريمه من الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم خلال حضوره لاصطفاف القوات المشاركة في تنمية وإعمار سيناء.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج" الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الأحد، إن التكريم وسام على صدره، ويدل على رعاية الرئيس لأبنائه في كل مكان خاصة في محافظة شمال سيناء.

وتابع: "دلوقتي بقينا نتحرك بحرية في سيناء ده مكنش موجود قبل كده".

وأشار إلى أنه يعمل مديرًا عامًا للمستشفى منذ فترة طويلة، وشهد استقبال عشرات المصابين من العمليات الإرهابية، حيث عمل هو وفريق من الأطباء والممرضين والعاملين في المستشفى في استقبال المصابين وإجراء العمليات الجراحية.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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