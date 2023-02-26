البرتغالى بيريرا يصل القاهرة خلال أيام لتولى رئاسة لجنة الحكام

استقر مسؤولو اتحاد الكرة، على التعاقد مع البرتغالي فيتور بيريرا لرئاسة لجنة الحكام خلفًا للإنجليزي مارك كلاتينبرج، وذلك خلال الجلسة التي عقدها مجلس إدارة الجبلاية اليوم.

وأرسل اتحاد الكرة نسخة من العقود للحكم البرتغالي السابق للاطلاع عليها، وتمت مناقشتها بين مجلس الجبلاية وبيريرا والاتفاق على بعض البنود التي كانت محل خلافات.

ومن المنتظر أن يصل الخبير البرتغالى القاهرة خلال أيام لاستلام مهام عمله رسمياً.

وسبق للبرتغالي فيتور بيريرا، أن أدار تحكيميًا مباريات في كأس العالم لكرة القدم 1998 وكأس العالم لكرة القدم 2002، وحكم في كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم 2000.