«متحدث الزراعة»: نستهدف زراعة 600 ألف فدان لربط سيناء بباقي الجمهورية

علق الدكتور محمد القرش المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، على كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال تفقد اصطفاف المعدات المشاركة في تنمية وإعمار سيناء.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج" الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبني عسل، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الأحد: "نستهدف زراعة 600 ألف فدان، وكان لابد من أجل تنفيذ هذه الخطة ربط سيناء بباقي مناطق الجمهورية، الدولة دشنت أنفاقًا بتكلفة بلغت 35 مليار جنيه حتى تنفذ عملية الربط بين سيناء وباقي مناطق الجمهورية".

وأضاف أن الدولة المصرية انتهجت خطة طموحة لتعمير وتطوير مناطق سيناء، متابعاً: "بدأنا في عمل تجمعات زراعية وتطوير أساليب الزراعة وهو ما يساهم في تحقيق تنمية شاملة في سيناء".

وأكد أن هناك جهد كبير تمّ من جانب الدولة من أجل تنمية وتطوير سيناء، إذ تعتبر سيناء موازية للدلتا القديمة، موضحاً أن الدولة اتخذت خطوات جادة للتغلب على كل التحديات التي تواجه التنمية هناك، بالإضافة إلى تحقيق تنمية حقيقية هناك ونهضة شاملة، والدولة دخلت في كل قطاعات التنمية".