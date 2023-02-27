مواعيد مباريات الدورى المصرى اليوم الإثنين 27 فبراير 2023 وترتيب الهدافين والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الإثنين 27 فبراير 2023 والقنوات الناقلة لها من أكثر الكلمات البحثية حاليا التي تحصد نسب مشاهدة عالية عبر محرك البحث العالمي جوجل، وذلك لمتابعة مباريات منافسات الأسبوع العشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز في الموسم 2021/2022 التي انطلقت في شهر أكتوبر الماضي في نسختها الـ 64.

مواعيد مباريات اليوم الإثنين 27 فبراير 2023

يمكن للراغبين في متابعة مباريات الأسبوع العشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز في نسختها الـ 64 ضبط إشارة بث مجموعة قنوات أون تايم سبورت الرياضية والتي حصلت على حقوق البث المباشر لمباريات الدوري، حيث جاء جدول مواعيد مباريات اليوم الإثنين 27 فبراير 2023 والقنوات الناقلة لها وفقا لما يلي:

موعد مباراة نادي غزل المحلة ضد نادي أسوان في تمام الساعة الثالثة عصرا.

موعد مباراة نادي طلائع الجيش ضد نادي الاتحاد السكندري في تمام الساعة السابعة مساء.

يذكر أن ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز حتى منافسات الأسبوع العشرين كما يلي:

لاعب نادي غزل المحلة أحمد الشيخ برصيد 9 أهداف.

لاعب نادي الزمالك أحمد سيد زيزو برصيد 8 أهداف.

لاعب نادي بيراميدز رمضان صبحي برصيد 7 أهداف.

لاعب نادي أسوان محمد حمدي ذكي برصيد 6 أهداف.

لاعب نادي سيراميكا أحمد ياسر ريان برصيد 6 أهداف.

تردد قناة On Time Sports لمتابعة مباريات الدوري المصري

يرغب قطاع عريض من مشجعي رياضة كرة القدم في متابعة مباريات الدوري المصري الممتاز في نسخته ال 64 وذلك من خلال ضبط إشارة بث قناة On Time Sports الرياضية و الحاصلة على حقوق البث لمباريات الدوري وهي كما يلي:-

قناة On Time Sports

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 10853.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

الجودة: HD.

وكان قد حصد اللقب في الموسم الماضي نادي الزمالك والذي توج باللقب خلال تاريخ البطولة في 14 موسم بينما توج نادي الزمالك في 42 موسم خلال تاريخ البطولة ويليه نادي الإسماعيلي.

اقرأ المزيد

موعد اجازه عيد الفطر المبارك 2023