أسعار مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 27 فبراير 2023

ننشر قائمة أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 27 فبراير 2023 في الأسواق المصرية من أرض مصانع شركات إنتاج الحديد والصلب دون إضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار، وفقا لآخر تحديث في الأسعار، وذلك في إطار الخدمات المتنوعة التي يقدمها موقع "الدستور" الإلكتروني للقراء.

أسعار مواد البناء اليوم الإثنين 27 فبراير 2023

استقرار نسبي في أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 27 فبراير 2023 وذلك عقب عدة قفزات متتالية بسبب ارتفاع أسعار صرف العملات المالية للدول الأجنبية والعربية في البنوك المصرية وشركات الصرافة المرخصة حيث نعرض لكم الأسعار دون إضافة تكلفة النقل و العتالة وهى كما يلي:-

سعر طن الحديد اليوم الإثنين

سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة عز 28300 جنيه.

سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة بشاي 28500 جنيه.

سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة سرحان 26500 جنيه.

سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة العتال 27500 جنيه.

سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة المصريين 28300 جنيه.

سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة الكومي 27000 جنيه.

سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة المصريين 28300 جنيه.

سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة الكومي 27000 جنيه.

سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة المراكبي 27000 جنيه.

سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة العشري 27000 جنيه.

سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة المعادي 27000 جنيه.



سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة مصر ستيل 27000 جنيه.

سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة الدخلية 28300 جنيه.

سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة عطية 27500 جنيه.

سعر طن الأسمنت المسلح في الأسواق المصرية للمستهلكين

سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة الأسمنت المسلح 1903 جنيهات.

سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة النصر 1875 جنيهًا.

سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة المعلم 1860 جنيهًا.

سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة العسكري 1840 جنيهًا.

سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة السويدي 1925 جنيهًا.

سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة وادي النيل 1855 جنيهًا.

سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة حلوان 1898 جنيهًا.

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