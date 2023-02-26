الأحد 26 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

بيراميدز يعبر أسكو كارا بصعوبة وينتزع الصدارة مؤقتا فى الكونفدرالية

بيراميدز وأسكو كارا
بيراميدز وأسكو كارا

انتزع بيراميدز صدارة مجموعته في الكونفدرالية، بعدما حقق فوزا صعبا على أسكو كارا التوجولي بهدف دون رد في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية.

سجل فخر الدين بن يوسف هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 28 من عمر الشوط الأول.

وارتفع رصيد بيراميدز بهذا الفوز إلى 5 نقاط في صدارة الترتيب مؤقتا، بفارق نقطة أمام أقرب ملاحقيه الجيش الملكي المغربي، الذي يستضيف فيوتشر، صاحب المركز الثاني بنقطتين في وقت لاحق اليوم بنفس الجولة.

في المقابل، توقف رصيد أسكو كارا عند نقطة واحدة، ليظل قابعا في مؤخرة الترتيب.

أحداث الشوط الأول

في الدقيقة الرابعة، عبد الله السعيد أرسل ترميرة بينية في اتجاة محمد حمدي ومرت لخارج الملعب مباشرة.

في الدقيقة 11 عبد الله السعيد أطلق تصويبة صاروخية من خارج منطقة الجزاء وارتطمت بالقائم الأيمن.

وبعد دقيقة واحدة، محمود عبد العاطي سدد الكرة من داخل منطقة الجزاء وارتطمت في العارضة ومرت لخارج الملعب.

بيراميدز واصل سيطرته بحثا عن تسجيل هدف التقدم، وهو ما تحقق في الدقيقة 28 بعدما أرسل عبد الله السعيد تمريرة من جهة اليسار قابلها فخر الدين بن يوسف برأسية من داخل منطقة الجزاء مرت على يسار الحارس لداخل الشباك.

عبد الله السعيد مرر الكرة بكعب القدم من داخل منطقة الجزاء لفخر الدين بن يوسف الذي سدد الكرة مباشرة ولكن مرت الكرة بجوار القائم الأيسر لخارج الملعب.

أحداث الشوط الثاني

بيراميدز استمر في الضغط بحثا عن الهدف الثاني في شباك الفريق التوجولي.

في الدقيقة 50، كرة لعبت الكرة قصيرة لعبد الله السعيد الذي أرسل الكرة لداخل منطقة الجزاء وشتتها الحارس بقبضة يده.

في الدقيقة 52 عبد الله السعيد أرسل تمريرة رائعة للاعب مصطفى فتحي انفرد على أثرها بالحارس وسدد الأخير الكرة ولكن مرت فوق العارضة لخارج الملعب.

في الدقيقة 53 دوفي ومي سدد الكرة من على حدود منطقة الجزاء وتصدى لها الشناوي لتمر الكرة بجوار القائم الأيسر لخارج الملعب.

بيراميدز استمر في ضغطه، وسدد رمضان صبحي الكرة من داخل منطقة الجزاء لكنها مرت بجوار القائم الأيسر.
 

بيراميدز البطولة الكونفدرالية أسكو كارا التوجولي التونسي فخر الدين بن يوسف

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