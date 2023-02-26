الأحد 26 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محمد الغباري: سيناء أصبحت أرض إقامة بفضل مشروعات التنمية

اللواء محمد الغباري
اللواء محمد الغباري

علق اللواء محمد الغباري مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق، علي حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم لاصطفاف القوات المشاركة في تنمية وإعمار سيناء.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج" الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبني عسل، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الأحد، إن سيناء في الماضي كانت أرض عبور وليست إقامة.

وأضاف: "في الماضي، عندما يكون لدينا تهديد من خارج الشام كنا نستقبله بالجيش المصري في الشام، إلى أن جاء التهديد في فلسطين، فاختلف وضع سيناء، والفكر الاستراتيجي لدى الدولة اختلف".

وأشار إلى أنه لابد ان تكون سيناء أرض إقامة وليست أرض عبور، ففي الماضي كانت التنمية ضعيفة، وبالتالي عملت الدولة المصرية على تنمية سيناء من أجل زيادة الكثافة السكانية.

ولفت إلى أن الدولة المصرية تعمل على توطين الناس في قلب سيناء، فاختلف الفكر وأصبحت سيناء أرض إقامة، ويتم دعمها كي يكونوا جزءً من عملية التنمية".

وأكد أنه من دعائم التنمية الجديدة أننا نقوم بزيادة الكهرباء كي تستوعب المصانع الموجودة وذلك وفقًا لرؤية وتخطيط مستقبلي، كما خططت الدولة المصرية لبناء مدن جديدة أثناء الحرب على الإرهاب، مثل مدينة رفح الجديدة، رغم التهديدات من جانب العناصر الإرهابية.

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