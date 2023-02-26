الأحد 26 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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الإعلامي محمد شردي: مصر بدأت عبور التعمير لـ«سيناء»

الإعلامي محمد شردي
الإعلامي محمد شردي

علق الإعلامي محمد مصطفى شردي، على حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم لاصطفاف القوات المشاركة في تنمية وإعمار سيناء.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج" الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الأحد، إن سعادته لا توصف بتفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي اصطفاف المعدات المشاركة في تنفيذ خطط الدولة لتنمية وإعمار سيناء.

وأضاف: "أنا من محافظة بورسعيد وهي إحدى مدن القناة، وبالتالي فإننا ننظر إلى سيناء دوما ونعتبرها جزءًا منا".

وتابع: "مصر عملت عبور التحرير، وتبدأ عبور التعمير، كل ما حدث في الفترة الماضية هو الاستعداد، البنية الأساسية التي كانت سيناء في حاجة إليها جرى تدشينها مثل الطرق ومحطات تحلية المياه والمدن الجديدة والجامعات".

وأكمل: "انظر دومًا إلى رسائل الرئيس نظرة إنسانية بحتة، الرئيس طلب تفقد أعمال التأمين، مؤكدًا أن أهالي سيناء دعموا قواتنا المسلحة والدولة المصرية في حربها على الإرهاب".

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