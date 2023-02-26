الاتصالات تنظم عدة دورات تدريبية في مجال التعلّم الإلكتروني بمحافظات مصر

نظم المركز التنافسي للتعلم الإلكتروني، التابع للإدارة المركزية للتنمية المجتمعية الرقمية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عدة دورات تدريبية في مختلف المحافظات، وذلك في الفترة من ديسمبر 2022 إلى فبراير 2023 وتعكس الأنشطة التدريبية السعي الدائم والمستمر لوزارة الاتصالات لتعزيز توظيف الشباب ونشر ثقافة التعلّم الإلكتروني.

وعقد المركز ندوة حول "أساسيات التعلم الإلكتروني" في محافظة بني سويف لطلبة الجامعة باستخدام برنامج "مايكروسوفت تيمز"، وجاء ذلك استكمالًا لأنشطة التدريب الخاصة بمحور التعليم في إطار اتفاقية التعاون المُبرمة بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومحافظة بني سويف.

كما عقد المركز تدريبًا حول "أساسيات التعلم الإلكتروني والتصميم التعليمي" في محافظة أسوان لمدرسي التربية والتعليم بالمحافظة باستخدام برنامج "مايكروسوفت تيمز"، وتهدف هذه الأنشطة إلى دعم جهود التنمية الرقمي الشاملة للمواطنين باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.



ونظم المركز كذلك تدريبًا حول "معايير التصميم الجرافيكي" في محافظة أسوان، وذلك في إطار الدعم الذي يقدمه المركز التنافسي للتعلم الإلكتروني في نشر ثقافة التعلم الإلكتروني ودعم صناعته، ويأتي هذا التدريب في إطار محور التعليم الوارد في اتفاقية التعاون المُبرمة بين الوزارة ومحافظة أسوان.



هذا وعقد المركز تدريبًا حول "أساسيات تكنولوجيا المعلومات" لإعداد كوادر من المحاضرين في أسوان وكفر الشيخ والمنيا لتدريبهم على برامج أكاديمية "سيسكو" للشبكات واعتمادهم، وذلك باستخدام برنامج "مايكروسوفت تيمز".



جدير بالذكر أن المركز التنافسي للتعلم الإلكتروني تأسس في عام 2004 بالتعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشركة "سيسكو"، ويُعد المركز مؤسسة رائدة في مجال التعلم الإلكتروني، ويتمتع بسجلٍ حافلٍ وخبرة واسعة في تقديم أحدث الدورات في مجال التعلّم الإلكتروني وإنتاج المحتوى الإلكتروني.