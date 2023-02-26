الأحد 26 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

تاجر دواجن: السعر انخفض لـ70 جنيهًا وهينزل لـ50 والفراخ البرازيلي ضربة معلم

اسعار الدواجن
اسعار الدواجن

انفراجة كبيرة شهدها سوق الدواجن خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما ارتفعت الأسعار بشكل جنوني على مدار الشهر الماضي، وكانت الخطوة الأولي لهذه الانفراجة، قيام الجهات المسئولة باستيراد كميات كبيرة من الدجاج البرازيلي المجمد، وتم طرحه في الأسواق عن طريق منافذ بيع رسمية، بأسعار اقل من المعروض بالسوق المحلي، مما ساعد على حل الأزمة ليفاجئ المواطنون خلال الساعات القليلة الماضية بانخفاض سعر الكيلو من 15 إلى 20 جنيهاً، بعدما سجلت سعر 90 جنيهًا للكيلو لتعاود مرة أخري الانخفاض إلى 75 و70 جنيهاً، حسب المنطقة المعروض بها.

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يقول محمود الجبروني تاجر دواجن وصاحب سلسلة محلات لبيع الطيور الحية " الحمد لله الأسعار نزلت نحو 15 أو 20 جنيهًا خلال 24 ساعة، ودة كله بفضل الفراخ البرازيلي اللي نزلت السوق، قللت من جشع  بعض التجار، وأجبرتهم علي تخفيض السعر، واعتبر خطوة استيراد الدجاج البرازيلي، ضربة معلم، لأن الأسعار كانت قد ارتفعت بشكل مبالغ فيه، نتيجة ارتفاع سعر العلف، وأيضاً استغلال بعض التجار للازمة، رفعهم للأسعار، واتمنى في الأول والآخر انخفاض السعر لتسهيل عملية البيع والشراء، لأن أنا كتاجر وصاحب محل، عملية البيع تأثرت بشكل ملحوظ بصورة كبيرة خلال الأيام الماضية نتيجة ارتفاع الأسعار.

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وأتوقع استمرار انخفاضها غداً خمسة جنيهات، وتصل أقصى درجات انخفاضها إلى 50 جنيهًا للكيلو، عايز أوضح للناس إن سبب الارتفاع ده أيضاً مرتبط بالشركات، حيث أنه كان قديماً يقوم الأهالي بتربية الدواجن وذبحها في منازلهم، إذا عاد المواطنون مرة أخرى لهذه التجربة سينخفض سعر الفراخ جداً، ولكن إذا ظل الطلب بشكل كبير على الفراخ، ستعاود الارتفاع مرة أخرى.

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والأسعار بعد انخفاضها سعر الكيلو للفراخ البيضاء 70 جنيهاً ومناطق أخرى 75، البانية سعر الكيلو 165 جنيهًا، الكبد والقوانص سعر الكيلو 80 جنيهًا، الهياكل سعر الكيلو 30 جنيهًا، كيلو صدور بالعظم 52 جنيهًا.

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الدواجن سوق الدواجن الدجاج البرازيلي المجمد اسعار الدواجن انخفاض أسعار الدواجن

رئيس التحرير

وائل لطفي

النخبة «البرازيلية» والأفكار «المجمدة»!

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