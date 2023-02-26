مطالب بإطلاق مبادرات تمويلية جديدة لتنشيط السوق العقاري

طالب الخبير العقاري أحمد الحداد بإطلاق مبادرات تمويلية جديدة من أجل تنشيط السوق العقاري في ظل الأزمة تأتي يعاني منها نتيجة ارتفاع أسعار التكلفة.

وأضاف الخبير العقاري في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن الحكومة أطلقت مؤخرًا مبادرة لتمويل المشروعات الصناعية والزراعية، موضحًا أن القطاع العقاري مازال هو القطاع الاستثماري الأكثر جذبًا في ظل حاجة مصر السنوية للوحدات العقارية.

وأشار الخبير العقاري إلى أنه لابد من ضم القطاع العقاري إلى مبادرة الـ11 ٪ فائدة التي تم اطلاقها للقطاع آت الصناعية والزراعية.

وأوضح الخبير العقاري أن حجم الناتج القومي لقطاع التشييد والعقارات يصل إلى 20٪ من إجمالي الناتج القومي للدولة، موضحًا أن القطاع العقاري يوفر فرص عمل كثيرة تصل إلى 5 مليون شخص يعملون في هذا القطاع أو أكثر.

وكان تقرير وكالة "فيتش" أشار إلى أن سوق العقارات المصري يحتفظ بمكانته كوجهة فعالة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وأن الاستثمار المستمر في قطاع الطاقة وفي مجال البنية التحتية العامة سيظل محركًا رئيسيًا للنمو في مصر على المدى الطويل، حيث يخلق فرصًا للشركات في مجال البناء والصناعات الثقيلة، فضلًا عن الصناعات الداعمة مثل النقل والخدمات المصرفية والمالية.

وأفاد تقرير وكالة فيتش أنه من المتوقع أن تشهد العلاقات التجارية المصرية الصينية تطورًا، حيث تتضمن مبادرة الحزام والطريق الأخيرة خطط تنمية ضخمة لمنطقة قناة السويس، كما أبدت الصين اهتمامها بتزويد مصر بحزمة تحفيز تجاري تفتح الباب أمام تطوير منشآت صناعية وتصنيعية جديدة تعود بالفائدة على قطاع الملكية الصناعية.



وأكدت الوكالة أن الوضع العام لقطاع العقارات التجارية في مصر يعتبر محفزًا قويًّا للاستثمار في السوق بسبب التطوير المستمر وتشييد 20 مدينة جديدة، بالإضافة إلى تطوير 23 مدينة قائمة، كما توفر المدن الجديدة للمستثمرين المحتملين فرصًا جذابة ومشروعات عقارية واسعة النطاق، بما في ذلك العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة، ومدينة المنصورة الجديدة، على سبيل المثال لا الحصر.

وأشارت الوكالة إلى توقعها باستمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث تتبنى المؤسسات المحلية استراتيجيات للتخفيف من المخاطر الاقتصادية على الصعيدين العالمي والمحلي، وذلك بالإضافة إلى قيام الحكومة المصرية بإصلاحات مواتية للاستثمار وتحسين بيئة الأعمال وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد.