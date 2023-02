انعقاد أول جلسة نقاشية لمعرض RTM بمشاركة مسؤولين ونواب وقيادات القطاع العقاري

انطلقت صباح اليوم الأحد، فعاليات مؤتمر معرض THE READY TO MOVE MARKET (RTM)، بمشاركة نخبة من المسؤولين والنواب وقيادات القطاع العقاري، للتعرف على أبرز التحديات التي تواجه السوق العقاري المصري، والحلول والمقترحات للتغلب على هذه التحديات بما يضمن استمرار العمل بهذا النشاط الاقتصادي الحيوي، الذي يسهم في توفير العديد من فرص العمل، ويساعد في تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة.



بدأ المؤتمر بالإعلان عن إطلاق شركة CBK لتنظيم المعارض والمؤتمرات، رسميًا النسخة الأولى من معرض THE READY TO MOVE MARKET (RTM)- هو أول معرض عقاري في مصر للوحدات السكنية والتجارية والإدارية الجاهزة للتسليم- خلال الفترة من 4 إلى 6 مايو المقبل، بمركز مصر للمعارض الدولية، بمشاركة كبرى شركات التطوير العقاري في مصر، والبنوك وشركات التمويل العقاري.



كما أعلنت شركة CBK، عن تدشين منصة "RE Talks"، وهي أكبر منصة تفاعلية تستهدف إتاحة فرصة للمطورين والعاملين بالقطاع العقاري لمناقشة التحديات التي تواجه الاقتصاد بصفة عامة والقطاع العقاري على وجه الأخص، وطرح حلول وتوصيات لتخطي هذه التحديات إضافة إلى فتح قناة اتصال مع متخذي القرار للاستفادة من الأفكار والمقترحات المعروضة للنهوض بالاقتصاد المصري.



وشهد مؤتمر معرض RTM، جلسة نقاشية شارك فيها الدكتور/ وليد عباس معاون وزير الإسكان لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس/ طارق شكري رئيس غرفة التطوير العقاري ووكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، ومن شركة CBK، الدكتور باسم كليلة رئيس مجلس إدارة الشركة، والسيد/ كريم زين الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة.



بدأت الجلسة بعرض مسؤولي شركة CBK، الهدف من تنظيم معرض RTM، وهو تنشيط المبيعات بالسوق العقاري من خلال توفير فرصة للمطورين لعرض الوحدات الجاهزة للتسليم على العملاء، الراغبين في الشراء والسكن الفوري أو الاستثمار في وحدات جاهزة للتسليم وتحقيق عائد دوري من الإيجار، وسيتم إتاحة جميع أنواع الوحدات سواء السكنية والتجارية والإدارية المتوافرة ضمن باقة مشروعات متنوعة لكبار المطورين وفي وجهات متعددة بالقاهرة الكبرى والساحل الشمالي والبحر الأحمر، كما استمع مسؤولي شركة CBK توصيات ومقترحات المشاركين عن المعرض.



وامتد الحوار خلال الجلسة ليتناول عرض خطة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في توفير فرص استثمارية أمام شركات التطوير العقاري، وأبرز القرارات والتشريعات التي تم إقرارها مؤخرًا لتشجيع الاستثمار العقاري، ودارت مناقشات بين المشاركين حول التحديات التي تواجه القطاع العقاري جراء تبعات الأزمة العالمية، والحلول والمقترحات المطروحة لتجاوز تداعيات هذه الأزمة، والتوصل لأفضل صيغة تحقق مصلحة الدولة والمطورين العقاريين معًا.



تأسست شركة CBK بالتحالف بين مجموعة كليلة التجارية-المالكة والمنظمة لمعرض عقارات النيل- وشركة كولدويل بانكر-أكبر شركة تسويق عقاري في مصر- والأولى في قاعدة بيانات العملاء والأعلى مبيعًا في مصر بين كافة شركات التسويق العقاري.



يعد RTM أول معرض تطلقه شركة CBK، وذلك ضمن رؤيتها لتنظيم معارض عالمية داخل وخارج مصر للمساهمة في تحقيق نمو في الأنشطة الاقتصادية المختلفة، وتستهدف أن يصبح معرض RTM منصة موثوقة للراغبين في شراء وحدات عقارية جاهزة للتسليم؛ لتنمية هذا السوق خلال الفترة المقبلة، وجذب مشترين من خارج مصر مما يسهم في زيادة التصدير العقاري.

نبذة عن RTM

نبذة عن CBK

