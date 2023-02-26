تهدئة وخفض التصعيد بفلسطين.. تفاصيل لقاء العاهل الأردني ونائب مساعد الرئيس الأمريكي

اجتمع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، الأحد، مع نائب مساعد الرئيس الأمريكي ومنسق البيت الأبيض للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بريت ماكغورك.

وأكد العاهل الأردني خلال اللقاء أهمية تكثيف جهود الدفع نحو التهدئة وخفض التصعيد بالأراضي الفلسطينية وإيقاف أية إجراءات أحادية الجانب من شأنها زعزعة الاستقرار وتقويض فرص تحقيق السلام.

وشدد الملك عبدالله على ضرورة إعادة إطلاق المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين لتحقيق السلام العادل والشامل، على أساس حل الدولتين، بما يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، ذات السيادة والقابلة للحياة، على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية الرسمية بترا، مجددًا مواصلة بلاده بذل الجهود لحماية الأماكن المقدسة بالقدس الشريف، من منطلق الوصاية الهاشمية عليها.

كما بحث الطرفان خلال اللقاء الذى تم اليوم فى الأردن، اخر المستجدات الإقليمية والدولية.

كما ناقش الطرفان أهمية تعزيز آليات الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة، ومواصلة التنسيق حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك.

اجتماع العقبة: توافق على تحقيق السلام العادل ووقف الاستيطان الإسرائيلي

وانتهى قبل قليل الاجتماع السياسى الأمنى الفلسطينى الإسرائيلى فى العقبة، وأعلنت قناة المملكة الأردنية انتهاء الاجتماع السياسي بالتوافق على خطوات عدة.

وذكرت القناة الأردنية، نقلا عن مصدر مسؤول، أنه سيصدر بيان صحفي مشترك من قبل المشاركين، مؤكدًا أن الاجتماع بتنسيق كامل مع الفلسطينيين في ضوء خطورة الأوضاع من أجل وقف التدهور.

فيما أفادت فضائية سكاى نيوز فى نبأ عاجل لها قبل قليل، بأن الجانبان الفلسطيني والإسرائيلي يؤكدان العمل على تحقيق السلام العادل والدائم.

وأكد الطرفان الفلسطيني والإسرائيلي في اجتماع العقبة التزامهما بجميع الاتفاقات السابقة بينهما، كما شدد الاجتماع على ضرورة العمل الفوري على وقف إقامة أي وحدات استيطانية جديدة لمدة 4 أشهر.

وأكدت الأطراف الخمسة أهمية الحفاظ على الوضع التاريخي القائم في الأماكن المقدسة.

وبدأ اليوم الأحد اجتماع فلسطيني إسرائيلي سياسي أمني لمناقشة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية يستضيفه الأردن في العقبة، بمشاركة إقليمية ودولية.