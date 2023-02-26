السجن 5 سنوات للأشقاء الثلاثة بتهمة الشروع في قتل

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، الأشقاء الثلاثة بتهمة الشروع فى قتل أهالى منطقة دار السلام واستعراض القوة بالسجن 5 سنوات وتغريم كل منهم 5 آلاف جنيه ومصادرة السلاح والذخيرة المضبوطين.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين حامد راشد ومحمد الشرقاوى وسالى الصعيدى، الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة.

كشف أمر الإحالة قيام الأشقاء الثلاثة المتهمين علاء، عبد الوكيل، محمد، بدائرة قسم شرطة دار السلام بمحافظة القاهرة بالشروع فى قتل المجنى عليهم «إكرامى .س» بأن أطلقوا عيارا ناريا من سلاح نارى «فرد خرطوش» فأحدث إصابة المجنى عليه قاصدا من ذلك قتلا إلا أنه قد خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته به وهو مدراكته بالعلاج وأحدثوا بالمجنى عليه محمد محمود و«سامية .س» الإصابات وأحرزوا أدوات «عصا - سنجة» مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرية.

وأضافت التحقيقات حيازة المتهمين سلاح نارى بدون ترخيص «فرد خرطوش» وذخائر مما تستخدم على السلاح النارى واستعرضوا القوة ولوحوا بالعنف بقصد الترويع والتخويف وفرض السطوة على المجنى عليهم سالفى الذكر وكان من شأن ذلك تكدير أمنهم وسكينتهم وتعريض حياتهم وسلامتهم وممتلكاتهم للخطر وتكدير الأمن والسلم العام حال كونهم أكثر من شخصين حاملين الأسلحة النارية وغيرها.

وأكدت شهادة المجنى عليه محمد محمود، 19 سنة، عامل رخام بحدوث مشاجرة فيما بينه وبين المتهمين وتعدوا عليه بالضرب باستخدام عصا فأحدثوا إصابته وأخرج المتهمان الأول والثانى سلاح نارى وأطلقوا منه أعيرة نارية أصابت ذويه قاصدين قتلهم إلا أنه تم مداركتهم بالعلاج