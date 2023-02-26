بالأبيض والأسود.. أنغام تطرح كليب أحدث أغنياتها «نسينا نعيش» (فيديو)

طرحت أنغام، مساء الأحد، أحدث أعمالها الغنائية بعنوان “نسينا نعيش” على طريقة الفيديو كليب عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب” ومختلف من المنصات الغنائية الرقمية.

بدأت أنغام فيديو كليب أغنية “نسينا نعيش” بمقطع من أغنيتها الأخيرة التي تحمل أسم “خليني شوية معاك” والتي طرحتها الأيام الماضية، وطغى على مشاهد الأغنية اللون الأبيض والأسود، وأهدت الفيديو كليب إلى روح المخرج أحمد المهدي والتي تعاونت فيه مع كل من الشاعر الغنائي جمال الخولي، والمحلن الموسيقار سهم في أول تعاون بينهما، والموزع الموسيقي عمر صباغ، ومهندس الصوت أمير محروس وتولى إخراج الفيديو كليب المخرج عادل جمال.

“خليني شوية معاك”

وطرحت أنغام الأيام الماضية أحدث أعمالها الغنائية بعنوان "خليني شوية معاك" بمناسبة عيد الحب وذلك عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب ومختلف المنصات الغنائية الرقمية.

وتعاونت أنغام في أغنية "خليني شوية معاك" مع كل من الشاعر الغنائي أمير طعيمة، والملحن خالد عز، والموزع الموسيقي أمير محروس، وتقول كلمات الأغنية: "من أول ما ابتدينا في الكلام في الكلام من أول لمسة بينا في السلام في السلام.. أنا قلبي حس يومها أوام، أوام.. إحساس غريب صعب أقوله.. أقوله وكأني عشت الموقف ده زمان حسيت كأني روحي واخدة ع المكان.. كل اللي جوة مني في عيني بان ما أنا عشت ليك عمري بطوله.. حبيتك من كلمة ونظرة عين.. حبيتك قبل ما أقابلك بسنين.. ولقيتك من بدري أنا بستناك.. خليني شوية معاك".