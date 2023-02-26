الأحد 26 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

بالأبيض والأسود.. أنغام تطرح كليب أحدث أغنياتها «نسينا نعيش» (فيديو)

أنغام
أنغام

طرحت أنغام، مساء الأحد، أحدث أعمالها الغنائية بعنوان “نسينا نعيش” على طريقة الفيديو كليب عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب” ومختلف من المنصات الغنائية الرقمية.

بدأت أنغام فيديو كليب أغنية “نسينا نعيش” بمقطع من أغنيتها الأخيرة التي تحمل أسم “خليني شوية معاك” والتي طرحتها الأيام الماضية، وطغى على مشاهد الأغنية اللون الأبيض والأسود، وأهدت الفيديو كليب إلى روح المخرج أحمد المهدي والتي تعاونت فيه مع كل من الشاعر الغنائي جمال الخولي، والمحلن الموسيقار سهم في أول تعاون بينهما، والموزع الموسيقي عمر صباغ، ومهندس الصوت أمير محروس وتولى إخراج الفيديو كليب المخرج عادل جمال.

“خليني شوية معاك”

وطرحت أنغام الأيام الماضية أحدث أعمالها الغنائية بعنوان "خليني شوية معاك" بمناسبة عيد الحب وذلك عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب ومختلف المنصات الغنائية الرقمية.

وتعاونت أنغام في أغنية "خليني شوية معاك" مع كل من الشاعر الغنائي أمير طعيمة، والملحن خالد عز، والموزع الموسيقي أمير محروس، وتقول كلمات الأغنية: "من أول ما ابتدينا في الكلام في الكلام من أول لمسة بينا في السلام في السلام.. أنا قلبي حس يومها أوام، أوام.. إحساس غريب صعب أقوله.. أقوله وكأني عشت الموقف ده زمان حسيت كأني روحي واخدة ع المكان.. كل اللي جوة مني في عيني بان ما أنا عشت ليك عمري بطوله.. حبيتك من كلمة ونظرة عين.. حبيتك قبل ما أقابلك بسنين.. ولقيتك من بدري أنا بستناك.. خليني شوية معاك".

youtube
النجمة أنغام أنغام نسينا نعيش يوتيوب أغنية “نسينا نعيش” فيديو كليب أغنية “نسينا نعيش” خلينى شوية معاك

رئيس التحرير

وائل لطفي

النخبة «البرازيلية» والأفكار «المجمدة»!

الأكثر قراءة

رئيس الوزراء يصل الدوحة فى زيارة عمل

حج القرعة.. شروط التقديم للحج 2023 والأوراق المطلوبة

مسلسلات رمضان 2023: خريطة العرض الحصري على قناة dmc

القضاء الإدارى يرفض دعوى وقف انتخابات نقابة الصحفيين

وليام بيرنز: نحن مقتنعون بإمداد الصين لروسيا بأسلحة فتاكة ضد أوكرانيا

مسلسلات رمضان 2023.. خريطة العرض الحصري على قناة on

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

أجانب أحبوا مصر (٢)

جمال-أسعد

التدين والسلوك الاجتماعى

ناهد السيد

عن مسرحية «ابقى افتكرنى».. عقارب الساعة لا تسير للوراء

إسراء شوقي

طقوس المحروسة

د.أحمد الخميسى

المعجزة

ماجد حبته

مهزلة التمويل المناخى

حسين دعسة

سنة أخرى من حرب روسيا فى أوكرانيا تزيد أزمات البشرية

صفاء النجار

النرويج وإطلالة على «بيت الدمية» «3-3»

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

اجتماع العقبة: توافق على تحقيق السلام العادل ووقف الاستيطان الإسرائيلي

مقتل إسرائيليين فى حادث إطلاق نار بالضفة الغربية المحتلة

مئات الآلاف يتظاهرون ضد الإصلاح القضائى فى إسرائيل