بعد كثرة الزلازل.. كيف تحمي أسرتك من مخاطر الهزات الأرضية؟

لا صوت يعلو فوق صوت الزلازل هذه الأيام، فلا يمر يوم إلا ونسمع عن حدوث زلزال ببلد ما، بالإضافة إلى توابع زلزال تركيا وسوريا الذي أودى بحياة الألف.

ويتساءل الكثيرين عن كيفية حماية أنفسنا عند وقوع هذه الكارثة الطبيعية، ففي السطور التالية يوضح الخبراء بموقع « cnet» كيفية البقاء آمنًا أثناء الزلزال.

في معظم الحالات يمكنك حماية نفسك إذا قمت ببعض الخطوات والتي تتمثل في النزول على يديك وركبتيك قبل أن يضربك الزلزال، حيث يحميك هذا الوضع من السقوط ولكنه يسمح لك بالحركة إذا لزم الأمر.

قم بتغطية رأسك ورقبتك وجسمك بالكامل إن أمكن أسفل طاولة أو مكتب متين، وإذا لم يكن هناك مأوى قريب، انزل بالقرب من جدار داخلي أو بجوار أثاث منخفض لا يقع عليك، وقم بتغطية رأسك ورقبتك بذراعيك ويديك.

تمسك بالمأوى الخاص بك حتى يتوقف الاهتزاز، وكن مستعدًا للتحرك مع ملجأك إذا كان الاهتزاز يحدث من وقت إلى الثاني.

ماذا تفعل إذا كنت داخل غرفة:

لا تركض في الخارج أو إلى غرف أخرى أثناء الزلزال، ستكون أقل عرضة للإصابة إذا بقيت في مكانك، ولتقليل فرص تعرضك للأذى عليك اتخاذ بعض الإجراءات التي تتمثل في الإبتعاد سريعًا عن الزجاج أو الأشياء المعلقة أو خزائن الكتب أو أي أثاث كبير آخر يمكن أن يسقط.

انتبه للأشياء المتساقطة، مثل الطوب من المواقد والمداخن وتركيبات الإضاءة، والأرفف العالية والخزائن ذات الأبواب التي يمكن أن تتأرجح، وإذا كان ذلك متاحًا في مكان قريب، فاخذ شيئًا لحماية رأسك ووجهك من الحطام المتساقط والزجاج المكسور.

وإذا كنت في المطبخ، أغلق الموقد بسرعة واحتمي عند أول إشارة للاهتزاز، أما إذا كنت في السرير، فامسك وابق هناك، واحمي رأسك بوسادة، فمن غير المرجح أن تتعرض للإصابة وأنت في مكانك.

أوضح الخبراء، أنه إذا كنت داخل مكان مزدحم، انزل على الأرض على الفور، مع ضرورة الابتعاد عن أرفف العرض التي تحتوي على أشياء يمكن أن تسقط، وإذا استطعت اختبئ وامسك بشيء لحماية رأسك ووجهك من الحطام المتساقط والزجاج.