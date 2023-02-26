الأحد 26 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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رمضان عبدالمعز: يجب أن نجاهد لنسير على الطريق المستقيم

رمضان عبدالمعز
رمضان عبدالمعز

قال الداعية الإسلامي الشيخ رمضان عبدالمعز، إن على المسلم أن يصفح عمن أساء له، مستدلًا بقوله تعالى: "وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى"، مؤكدًا أن الصفح إذا كان صعبًا على البعض فلا يوجد شيء سهل في حياتنا.

سلعة الله غالية ويجب أن نجاهد لنسير على الطريق المستقيم

وأضاف، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، والمذاع عبر فضائية "dmc"، أن سلعة الله غالية، ولهذا نجاهد أنفسنا حتى نسير على الطريق المستقيم، مشيرًا إلى أن دخول الجنة ليس بسهل، ولذلك النبي عليه السلام رغم أنه موسوعة الأخلاق فالله قال له "فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ"، والنبي قدوتنا.

وأشار إلى أنه لا يوجد أفضل من جوار النبي عليه السلام في الجنة فيجب أن نبذل فيها كل غال ونفيس من أجل أن نصل لهذه الدرجة. 

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