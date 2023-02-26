تشكيل بايرن ميونخ لمواجهة يونيون برلين فى الدورى الألمانى.. «مانى على الدكة»

كشف يوليان ناجلزمان، المدير الفني لـ بايرن ميونخ، تشكيل فريقه لمواجهة يونيون برلين، في الجولة الثانية والعشرين لبطولة الدوري الألماني لكرة القدم “ بوندسليجا” موسم 2022-2023.

موعد مباراة بايرن ميونخ ويونيون برلين في الدوري الألماني

أما عن موعد مباراة بايرن ميونخ ويونيون برلين في الدوري الألماني، فتُقام في تمام السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب أليانز أرينا، معقل الفريق البافاري.

وتُنقل مباراة بايرن ميونخ ويونيون برلين في الدوري الألماني، تليفزيونيًا، على قناة بي إن سبورتس 3 إتش دي.

تشكيل بايرن ميونخ لمواجهة يونيون برلين في الدوري الألماني

أما عن تشكيل بايرن ميونخ لمواجهة يونيون برلين، فيقود الكاميروني تشوبو موتينج، هجوم الفريق البافاري، فيما يعود السنغالي ساديو ماني للتواجد على مقاعد البدلاء بعد تعافيه من الإصابة.

وجاء تشكيل بايرن ميونخ لمواجهة يونيون برلين في الدوري الألماني كالآتي:

في حراسة المرمى: يان سومر

خط الدفاع: بنجامين بافارد - ماتياس دي ليخت - ستانيشيتش - ألفونسو ديفيز

خط الوسط: يوزوا كيميتش - ليون جروتسكا - جمال موسيالا

خط الهجوم: كينجسلي كومان - توماس مولر - ماكسيم تشوبو موتينج

ويغيب عن بايرن ميونخ في مباراة اليوم أمام يونيون برلين، الفرنسي دايوت أوباميكانو للإيقاف بعد حصوله على البطاقة الحمراء ضد بورسيا مونشجلادباخ، مواطنه لوكاس هيرنانديز، المغربي نصير مزراوي، والألماني مانويل نوير بسبب الإصابة.

ويحتل فريق بايرن ميونخ المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 43 نقطة، فيما يتواجد يونيون برلين في المركز الثالث بنفس الرصيد من النقاط.

ويحتل فريق بورسيا دورتموند صدارة جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 46 نقطة.

وكان فريق بايرن ميونخ قد خسر في الجولة الماضية أمام بورسيا مونشجلادباخ في الدوري الألماني.