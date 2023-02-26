الأحد 26 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

تشكيل بايرن ميونخ لمواجهة يونيون برلين فى الدورى الألمانى.. «مانى على الدكة»

بايرن ميونخ
بايرن ميونخ

كشف يوليان ناجلزمان، المدير الفني لـ بايرن ميونخ، تشكيل فريقه لمواجهة يونيون برلين، في الجولة الثانية والعشرين لبطولة الدوري الألماني لكرة القدم “ بوندسليجا” موسم 2022-2023.

موعد مباراة بايرن ميونخ ويونيون برلين في الدوري الألماني

أما عن موعد مباراة بايرن ميونخ ويونيون برلين في الدوري الألماني، فتُقام في تمام السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب أليانز أرينا، معقل الفريق البافاري.

وتُنقل مباراة بايرن ميونخ ويونيون برلين في الدوري الألماني، تليفزيونيًا، على قناة بي إن سبورتس 3 إتش دي.

تشكيل بايرن ميونخ لمواجهة يونيون برلين في الدوري الألماني

أما عن تشكيل بايرن ميونخ لمواجهة يونيون برلين، فيقود الكاميروني تشوبو موتينج، هجوم الفريق البافاري، فيما يعود السنغالي ساديو ماني للتواجد على مقاعد البدلاء بعد تعافيه من الإصابة.

وجاء تشكيل بايرن ميونخ لمواجهة يونيون برلين في الدوري الألماني كالآتي:

في حراسة المرمى: يان سومر

خط الدفاع: بنجامين بافارد - ماتياس دي ليخت - ستانيشيتش - ألفونسو ديفيز

خط الوسط: يوزوا كيميتش - ليون جروتسكا - جمال موسيالا

خط الهجوم: كينجسلي كومان - توماس مولر - ماكسيم تشوبو موتينج

ويغيب عن بايرن ميونخ في مباراة اليوم أمام يونيون برلين، الفرنسي دايوت أوباميكانو للإيقاف بعد حصوله على البطاقة الحمراء ضد بورسيا مونشجلادباخ، مواطنه لوكاس هيرنانديز، المغربي نصير مزراوي، والألماني مانويل نوير بسبب الإصابة.

ويحتل فريق بايرن ميونخ المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 43 نقطة، فيما يتواجد يونيون برلين في المركز الثالث بنفس الرصيد من النقاط.

ويحتل فريق بورسيا دورتموند صدارة جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 46 نقطة.

وكان فريق بايرن ميونخ قد خسر في الجولة الماضية أمام بورسيا مونشجلادباخ في الدوري الألماني.

تشكيل بايرن ميونخ يونيون برلين الدورى الألماني بايرن ميونخ ويونيون برلين ماني

رئيس التحرير

وائل لطفي

النخبة «البرازيلية» والأفكار «المجمدة»!

الأكثر قراءة

حج القرعة.. شروط التقديم للحج 2023 والأوراق المطلوبة

رئيس الوزراء يصل الدوحة فى زيارة عمل

القضاء الإدارى يرفض دعوى وقف انتخابات نقابة الصحفيين

مسلسلات رمضان 2023: خريطة العرض الحصري على قناة dmc

وليام بيرنز: نحن مقتنعون بإمداد الصين لروسيا بأسلحة فتاكة ضد أوكرانيا

مسلسلات رمضان 2023.. خريطة العرض الحصري على قناة on

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

أجانب أحبوا مصر (٢)

جمال-أسعد

التدين والسلوك الاجتماعى

ناهد السيد

عن مسرحية «ابقى افتكرنى».. عقارب الساعة لا تسير للوراء

إسراء شوقي

طقوس المحروسة

د.أحمد الخميسى

المعجزة

ماجد حبته

مهزلة التمويل المناخى

حسين دعسة

سنة أخرى من حرب روسيا فى أوكرانيا تزيد أزمات البشرية

صفاء النجار

النرويج وإطلالة على «بيت الدمية» «3-3»

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

اجتماع العقبة: توافق على تحقيق السلام العادل ووقف الاستيطان الإسرائيلي

مقتل إسرائيليين فى حادث إطلاق نار بالضفة الغربية المحتلة

مئات الآلاف يتظاهرون ضد الإصلاح القضائى فى إسرائيل