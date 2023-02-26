الأحد 26 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«الخارجية» تنظم زيارة لسفراء دول أمريكا اللاتينية لمصنع أبوقير للأسمدة

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة

أجرى السفير دكتور حازم فهمي، مساعد وزير الخارجية للشئون الأمريكية برفقة سفراء دول أمريكا اللاتينية المعتمدين في القاهرة، اليوم الأحد، زيارة عمل إلى مصنع أبوقير للأسمدة.

وجاء ذلك في إطار الاهتمام الذي توليه وزارة الخارجية لإطلاع دول أمريكا اللاتينية على التطورات المتلاحقة التي يشهدها قطاع الصناعة في مصر، وخطة مصر الطموحة لتلبية احتياجات مختلف الدول من الأسمدة بهدف دعم جهود تحقيق الأمن الغذائي العالمي.

جهود مصر لتطوير منظومة إنتاج الأسمدة

واستقبل عابد عز الرجال رئيس مجلس إدارة شركة أبوقير للأسمدة، وفد دول أمريكا اللاتينية، حيث استعرض إمكانات الشركة في تصنيع وتصدير الأسمدة النيتروجينية والفوسفاتية والطبيعية والأزوتية والمركبة إلى الأسواق العالمية.

وتم تناول جهود الشركة في تنفيذ برنامج التجديد الشامل لمصانعها، والتي تتم وفق استراتيجية للتصنيع المحلي لمعظم المعدات المستخدمة، فضلًا عن خطط الشركة نحو التحول الرقمي وتعميم الأنظمة الإلكترونية في جميع التعاملات الداخلية والخارجية وتحويلها بالكامل إلى شركة رقمية، بالإضافة إلى تشغيل أول محطة طاقة شمسية بقدرة 117 كيلو وات لترشيد استهلاك الطاقة وتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنحو 175 طن سنويًا.

من جانبه، استعرض مساعد وزير الخارجية جهود الدولة في تطوير منظومة إنتاج الأسمدة على المستوى المحلي في ضوء توجيهات السيد رئيس الجمهورية بالتوسع في تلك الصناعات، لما في ذلك من عائد كبير على الاقتصاد الوطني، وأيضًا لتلبية احتياجات الأسواق العالمية في ضوء شح الإنتاج نظرًا للتوترات الدولية الراهنة.

وتم تناول أحدث مؤشرات الصادرات المصرية من الأسمدة، والتي ارتفعت بنسبة 42% خلال عام 2022، لتبلغ 3.38 مليار دولار مقارنة بـ 2.4 مليار دولار خلال 2021، وخطة المجلس التصديري للأسمدة التابع لوزارة التجارة والصناعة لتسيير بعثات تجارية إلى أمريكا اللاتينية لبحث سبل تلبية احتياجات أسواق تلك الدول من الأسمدة المصرية.

الخارجية مصر أمريكا أمريكا اللاتينية الأمن الغذائي

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