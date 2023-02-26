غدًا.. ابتهالية لكبار المنشدين فى مسجد السيدة نفيسة

تقيم وزارة الأوقاف أمسية ابتهالية كبرى لكبار المبتهلين بمسجد السيدة نفيسة (رضى الله عنها) بالقاهرة مساء غدٍ الإثنين عقب صلاة العشاء، وذلك في إطار دور الوزارة الريادي في عمارة بيوت الله ونشر سماحة الإسلام وإحياء دولة الابتهال الديني.

والمبتهلون هم:

إبراهيم راشد

محمد علي جابين

عبداللطيف وهدان

محمود عوض الله

أحمد البشتيلي

محمد الصعيدي

إسلام السرساوي

والأمسية من إعداد/ حسام صقر المدرب والملحن بدار الأوبرا المصرية، وإشراف فني عبدالعزيز عمران.

ونشرت خطيبًا جديدًا بالمكافأة على بند التحسين أسماء الناجحين من محافظة: (الغربية) المتقدمين للخطابة بالمكافأة على بند التحسين من خريجي جامعة الأزهر دفعة مايو 2022م ، وسننشر تباعًا أسماء باقي الناجحين ممن تم امتحانهم من المحافظات الأخرى وهم :

م الاسم المديرية المؤهل:

1. أحمد محمد أحمد عبد السلام حامد الغربية كلية أصول الدين

2. محمد عثمان محمد فؤاد عثمان الغربية كلية أصول الدين

3. محمد أشرف محمد الشيمي الغربية كلية أصول الدين

4. عبد المولى مدحت عبد المولى شكر الغربية كلية أصول الدين

5. محمد صبحي شوقي أبو الفتوح الغربية كلية أصول الدين

6. إسلام رضا علي محمد فتياني الغربية كلية أصول الدين

7. محمد أحمد محمد زهران الغربية كلية أصول الدين

8. خليل علي خليل إبراهيم الغربية كلية أصول الدين

9. مختار عيسى مختار عيسى مرعي الغربية كلية أصول الدين

10. عبد الرحمن محمد أحمد الطويل الغربية كلية أصول الدين

11. محمود رأفت حسنى خليل الدسوقي الغربية كلية أصول الدين

12. ياسر أحمد محمد عبد العال الغربية كلية الشريعة والقانون

13. عاصم رضا علي قراقيش الغربية كلية الشريعة والقانون

14. أحمد ناصر أحمد أبوزيد الغربية كلية الشريعة والقانون

15. محمد السيد السيد أبو فرحة الغربية كلية الشريعة والقانون

16. سالم حسن عبد المجيد سليمان عكاشة الغربية كلية الشريعة والقانون

17. أمين طارق أمين عبد الحميد ياسين الغربية كلية الشريعة والقانون

18. عبد الله حمادة محمود عبد الوهاب الغربية كلية الدراسات الإسلامية والعربية

19. محمد أحمد خليفة أحمد العربي الغربية كلية الدعوة الإسلامية

20. محمد فوزي عبد الهادي الزغبي الغربية كلية الدعوة الإسلامية

21. عبد الفتاح السيد أحمد الصاوي الغربية كلية الدعوة الإسلامية

22. أحمد محمد عطا الله الموجي الغربية كلية القرآن الكريم

23. أحمد محمود أبو اليزيد كشك الغربية كلية القرآن الكريم

24. محمد رجب محمد قطب خضرة الغربية كلية القرآن الكريم

25. أحمد كرم إبراهيم البدوي الغربية كلية القرآن الكريم

26. زكريا مصطفى زكريا القطوري الغربية كلية القرآن الكريم

27. إبراهيم السيد إبراهيم شمس الدين الغربية كلية القرآن الكريم

28. عبد الله جمال محمود الشرنوبي الغربية كلية القرآن الكريم

29. رمضان جمال خطاب عامر الغربية كلية القرآن الكريم

30. محمود محمد شفيق راغب النجار الغربية كلية القرآن الكريم

31. إبراهيم سمير عفيفي عفيفي بيومي الغربية كلية القرآن الكريم

32. محمد أحمد حسن السنباطي الغربية كلية القرآن الكريم

33. أحمد السيد عبد الله عثمان الغربية كلية اللغة العربية

34. أحمد رضا عطية جبريل الغربية كلية اللغة العربية

35. مصطفى رمضان إبراهيم شكر الغربية كلية التربية

36. محمد صبحي السيد محمد الكومي الغربية كلية التربية

37. عبد الله حمدي محمد مصطفى العفيفي الغربية كلية التربية

38. أحمد الرفاعي أبو اليزيد شعبان الغربية كلية اللغات والترجمة

وعلى المديرية استكمال الملف وتمكينهم من أداء خطبة الجمعة فور استكمال الملف شاملًا الآتي:

1- نسخة من المؤهل أصل.

2- صورة الرقم القومي.

3- صورتين شخصيتين حديثتين.

4- صحيفة الحالة الجنائية حديثة