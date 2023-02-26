برلمانى: الرئيس السيسى حوّل سيناء إلى أرض تليق بحجم التضحيات التى بُذلت من أجلها

قال النائب طه الناظر، عضو لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال تفقده اصطفاف المعدات المشاركة في تنمية وإعمار سيناء، كشفت العديد من الحقائق، وأكدت إصرار الدولة المصرية على تحقيق تنمية شاملة في أرض الفيروز.

وأضاف "الناظر"، في تصريحات صحفية له اليوم، أن سيناء لها مكانة خاصة عند جموع المصريين، وهي الجزء الأغلى من أرض الوطن الذي ارتوت رماله بدماء أبطال مصر العظماء الذين قدموا بطولات وتضحيات سطرها التاريخ بحروف من نور، من أجل حماية الأرض والعرض.

وأوضح النائب طه الناظر أن أرض سيناء شهدت بطولات لن ننساها، وأفرزت لنا حكايات عن أبطال يتوارثها جيل بعد الآخر، مشيرًا إلى أن الحياة عادت إليها بعد أن خاضت الدولة المصرية حربًا ضد الإرهاب الأسود الغاشم حتى اقتلعت جذوره، وشيدت فيها بنية تحتية ومشروعات تنموية عملاقة لم تشهدها من قبل.

واختتم عضو لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب: "تحية لمن ضحوا بحياتهم من أجل رفعة مصر وصون كرامتها وأرضها، وتحية لمن أصر على تعمير أرض سيناء بعد تطهيرها من الإرهاب، فالأول مرة توضع سيناء على خريطة التنمية بفضل الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي حوّل سيناء إلى أرض تليق بحجم التضحيات التي بُذلت من أجلها".

من ناحية أخرى، وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي الشكر لبعض رؤساء الشركات المنفذة لبعض الأعمال والمشروعات في سيناء، خلال متابعته خطة الدولة لتنمية وإعمار سيناء، بمدينة الإسماعيلية، قائلا: "أنا بشكركم إنكم بتشتغلوا في ظروف صعبة، ولو قلنا لبعضكم أتكلم عن الحوادث والعواقب اللي حصلت، كتير، اللي اتخطف قريبه واللي اتحرقت له معدات وحذر من عدم استكمال المشروعات".