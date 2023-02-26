الأحد 26 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

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خالد عكاشة: الذراع التنموية جاءت إلى جانب مواجهة الإرهاب فى سيناء

خالد عكاشة
خالد عكاشة

قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يتابع تنفيذ خطة الدولة لتنمية وإعمار سيناء.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، أن الذراع التنموية جاءت إلى جانب مواجهة الإرهاب في سيناء.

وأشار إلى كلمة الرئيس السيسي، على هامش تفقده اصطفاف المعدات المشاركة في تنفيذ خطة الدولة لتنمية وإعمار سيناء، والتي أكد فيها أن الشركات الأولى بالعمل في تنمية سيناء هم أهالي وأبناء سيناء لتعويضهم عن خسائر الظروف الماضية.

وأوضح مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن عمليات التنمية في سيناء شهدت بعض الصعوبات والتحديات، موضحًا أن التنمية في سيناء تحققت بفضل كل الجهات وأهالي سيناء.

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