التشكيل الرسمى لمباراة سموحة وحرس الحدود فى الدورى

أعلن أحمد سامي، المدير الفني لسموحة عن تشكيل فريقه لمباراة حرس الحدود التي ستنطلق في الخامسة مساء اليوم باستاد برج العرب بالإسكندرية في الأسبوع العشرين للدوري الممتاز وجاء التشكيل على النحو التالي.

حراسة المرمى ..عمر صلاح

خط الدفاع .. شريف رضا - أحمد شوشة - أحمد عبد الحكم – محمد مغربي.

خط الوسط .. حسين فيصل- محمود حليمو- أحمد مصطفى- محمد عصام.

خط الهجوم .. مصطفى ميسي- حسام حسن.

كما أعلن أحمد أيوب، المدير الفني لحرس الحدود تشكيل فريقه للمباراة ويتكون من ..

حراسة المرمى ..أحمد السعدني.

خط الدفاع ..محمود بن والي- خالد سامي- محمد عبد الله "حكة".

خط الوسط ..محمد رضا- أحمد فتحي فيليكس- مصطفى جمال- أحمد شديد قناوي.

خط الهجوم .. وجيه عبد الحكيم- مصطفى زيكو- كينجسلي كوكو.

ويحتل سموحة المركز الثاني عشر برصيد 20 نقطة من 4 انتصارات و9 تعادلات وست هزائم وسجل 15 هدفا ودخل مرماه 19 هدفا وجمع خمس نقاط من آخر 4 مباريات بالفوز على انبي والتعادل مع المصري والبنك الأهلي والهزيمة أمام بيراميدز والزمالك ورغم أنه ما زال بعيدا عن صراع الهبوط فإن أي نتيجة سلبية في مباراة اليوم قد تكون سببا في معاناته خلال الفترة المقبلة لذلك يسعى للفوز وتأمين موقعه في المنطقة الدافئة بجدول الدوري.

ويغيب عن سموحة النيجيرى صديق أوجولا ومحمد نادي ومحمد الصباحي، بالإضافة إلى البنينى دوكو دودو الذي يشارك مع منتخب بلاده فى بطولة إفريقيا للشباب المقامة حاليا فى مصر بينما انضم التونسي مالك بوعيو وبركات حجاج للقائمة لأول مرة بعد التعاقد معهما في يناير الماضي.

ويحتل حرس الحدود بقيادة أحمد أيوب المركز السادس عشر برصيد 15 نقطة من 3 انتصارات وستة تعادلات و9 هزائم وله مباراة مؤجلة مع الأهلي وسجل الفريق 12 هدفا ودخل مرماه 21 هدفا وجمع 4 نقاط من آخر خمس مباريات بالفوز على غزل المحلة والتعادل مع فاركو والهزيمة أمام الداخلية والاتحاد السكندري وفيوتشر ويسعى للعودة للانتصارات والوصول للنقطة 18 والابتعاد عن مثلث الهبوط.

يدير المباراة جلال أحمد ويساعده أحمد الكيال ومحمد أبوالعزايم ومعهم سامح حسين حكما رابعا وطارق مجدي حكم فيديو ومحمد عبد الحافظ مساعد حكم فيديو.