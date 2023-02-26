مسلسلات رمضان 2023.. تتر «حضرة العمدة» بصوت مدحت صالح والوتريات لشادى مؤنس

يستعد مدحت صالح لتسجيل تتر مسلسل «حضرة العمدة» الذى تلعب دور البطولة فيه روبي بمشاركة نخبة كبيرة من النجوم والفنانين والمقرر عرضه خلال الماراثون الرمضانى المقبل 2023.

ويعد هذا التعاون الأول بين مدحت صالح ومجموعة فنون مصر لمنتجيها ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز، ويقوم بكتابة كلمات التتر الشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر والحان وليد سعد، وتوزيع أحمد إبراهيم.

فى السياق، انتهى الموسيقار شادى مؤنس من وضع الموسيقى التصويرية و"الوتريات" الفواصل الخاصة بالأحداث، وحرص على خلق مادة موسيقية مغايرة ستكون مفاجأة للجمهور، لها أبعاد تتناسب مع طبيعة النص والصورة وتخصصات الأبطال، للخروج بالعمل فى أفضل صورة ممكنة.

ويعد حضرة العمدة العمل الدرامي الأول والفريد من نوعه ويشهد إحدى قضايا المرأة في المجتمع من خلال تولي سيدة شابة تجسدها «روبي» منصب عمدة قريتها لتواجه كل تحديات الواقع، ويناقش العديد من القضايا الاجتماعية المهمة التي تسهم فى النهوض بالمجتمع وإعادة تشكيل الوعي والارتقاء بالوجدان والذوق العام، وهو النهج التي تقدمه مجموعة فنون مصر بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، في إطار الأعمال الدرامية التي تمثل أحد أهم وأبرز روافد القوة الناعمة لمصر.

«حضرة العمدة» يشارك خلاله نخبة كبيرة من النجوم والفنانين منهم سميحة أيوب، أحمد بدير، صلاح عبد الله، محمد محمود عبد العزيز، محمود حافظ، أحمد رزق، دينا، إدوارد، محمود عبد المغني، شادى مقار، بسمة، وفاء عامر، كريم عبد الخالق، إيهاب فهمي، نهلة سلامة، مصطفى حشيش، محمد الصاوي، جميل برسوم، لطفى لبيب، صولا عمر، شيرى أشرف، أشرف طلبة، حسام داغر، أحمد أبو زيد، ومن تاليف إبراهيم عيسى، وإخراج عادل أديب.

أما الديكور للمهندس أيمن فتحي؛ وسكريبت ملابس لنهى عصام، وستايلست جيهان فاروق، والعمل انتاج مجموعة فنون مصر لماليكها ريمون مقار، ومحمد محمود عبد العزيز، والمشرف العام على الإنتاج غزال الشال، والمنتج الفني أيمن عبد الحفيظ، ومدير إدارة الإنتاج محمد سيف، ومدير الإنتاج محمد عباس الجندي، ومدير إنتاج أحمد عوض، محمود صبري وعلي صبري مسئولي شئون الممثلين، والمسلسل من تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج عادل أديب، والمخرج المنفذ محمد البساوى، كما يشارك في بطولة المسلسل مجموعة كبيرة من الوجوه الشابة يصل عددهم إلى أكثر من 30 ممثل وممثلة، وذلك في إطار دعم الموهوبين.