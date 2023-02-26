الأحد 26 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

في الأحد الثاني من الصوم الكبير.. موارنة مصر: المرض الذي يضرب البشر هو الإهمال

شيحان
شيحان

تحتفل الكنيسة المارونية في مصر بحلول الأحد الثاني من الصوم الكبير والمعروف بأحد شفاء الأبرص، وبهذه المناسبة ألقت الكنيسة عظة احتفالية قالت خلالها: “في أيّامنا هذه، نجد أنّ المرض الأكثر فتكًا الذي يضرب ليس السلّ أو البرص، بل هو شعور المرءِ بأنّه مُهمَل، وغير محبوب ومتروك. نحن بارعون في مُعَالجة أمراضِ الجسد من خلال الطبّ، لكنّ العلاج الوحيد للوحدة والبؤس واليأس، ما هو إلاّ الحبّ”.

يموت الكثيرون في هذا العالم نتيجة افتقارهم إلى لقمة الخبز، لكنّ عددًا أكبر بكثير يموت نتيجة افتقاره إلى الحبّ، في الغرب، هنالك نوع آخر من الفقر، ليس فقر الوحدة فحسب، بل هو فقر الروحانيّة، ونجد جوعًا إلى الحبّ كما نجد أيضًا جوعًا إلى الله.

للرّب الحقّ في القول، في زمن الصوم هذا، إنّ كلمة الله هو الذي يغذّي، ليعلّمنا أنّه علينا ألاّ نمضي صيامنا مهتمّين بهذا العالم، إنّما بقراءة النصوص المقدّسة بالفعل، مَن يتغذّى من الكتاب المقدّس ينسى جوع الجسد؛ مَن يتغذّى من الكلمة السماوي، ينسى الجوع، هذا هو الغذاء الحقيقي الذي يغذّي النفس ويُشبع الجائع: “هو يعطي الحياة الأبديّة ويُبعِدُ عنّا فخاخ تجارب الشيطان، إنّ قراءة النصوص المقدّسة هذه، هي حياة”، كما شهد الربّ: "الكلام الذي كلّمتكم به روح وحياة".

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