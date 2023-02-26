الشيخ إبراهيم العرجاني: لم نجد من يهتم بسيناء مثل الرئيس السيسي

علق الشيخ إبراهيم العرجانى رئيس مجلس إدارة شركة مصر سيناء على تفقد الرئيس السيسي لاصطفاف المعدات المشاركة في خطة الدولة لتنمية وإعمار سيناء.

وقال العرجانى، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز"،:"اليوم عيد لأبناء سيناء، والعمل أفعال وليس أقوال، وما قام به الرئيس السيسي يعتبر تنمية شاملة في سيناء".

وحول أهم الطرق التي استفاد بها المواطن السيناوي، أضاف: "تم تنفيذ مشروعات طرق، ومحطات كهرباء والمحطة البخارية، واستصلاح أراضي"، وغيرها من المشروعات الهامة"، مؤكدا أن المرحلة المقبلة ستكون مرحلة تطوير شاملة بعدما تمكنت الدولة من القضاء على الإرهاب الأسود.

وتابع: "لم نجد من يهتم بسيناء والمواطن السيناوي مثل الرئيس السيسي"، لافتا إلى أن أسر الشهاء هم أول فئة ستستفيد من المشروعات التنموية في سيناء.

وأكمل: "الرئيس السيسي اهتم بكافة المحافظات الحدودية"، مشيرا إلى أن الدولة تهتم بعدة مسارات تنموية في نفس الوقت، قائلا: "مرسى مطروح والسلوم هي المحافظات المقبلة التي تدخل في مرحلة التطوير الشامل".

وبشأن أهمية وإضافة ميناء العريش لشمال سيناء، أوضح: "كل الخامات اللي بتطلع وتتصدر من ميناء بورسعيد واسكندرية، سيكون من خلال ميناء العريش، وهو الأمر الذي يجعل ميناء العريش عالمي وليس محلي فقط ويتم وضعه على خارطة الموانئ العالمية".