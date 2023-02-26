أحمد آدم يسخر من شائعات تأجير قناة السويس :«اجتهدوا شوية فى الإشاعات» (فيديو)

تصدر الفنان أحمد آدم محركات البحث على جوجل، وذلك عقب السخرية من الشائعات المنتشرة بشأن تأجير قناة السويس وتداول مغردو مواقع التواصل الاجتماعي الفيديو الذي يسخر فيه بكثرة على تويتر وعلى فيسبوك.

وقال أحمد آدم خلال برنامجه "آدم شو": «في خبر تاني بقى بتاع قناة السويس، دي أجمد هبدة الأسبوع اللي فات، بيقولك مصر هتأجر قناة السويس 99 سنة، ومش فاهم ليه مش 100، دي محلات اللبس أكتر من كدا، المشكلة مش في اللي طلع الإشاعة المشكلة في اللي لسة بيصدق، 99 سنة يا راجل ده أنت لو أخدت شقة إيجار قديم بيعملوها 59 سنة، والعقد اللي طلع لو عقد بيشتروه من المكتبة مش هيبقى كدا، فين الشهود.. عقد ما يدخلش على عيل في 5 ابتدائي، اجتهدوا شوية في الإشاعات.. مش كدا ده انتو بتاخدو فلوس كتير».

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