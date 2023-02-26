الأحد 26 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

حصاد الجولة الثالثة لدوري الأبطال.. 3 فرق لم تذق طعم الخسارة والرجاء الأقوى هجوميًا

الرجاء البيضاوي المغربي
الرجاء البيضاوي المغربي

أسدل الستار، مساء أمس الأحد، عن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا (موسم 2022-2023).

وشهدت تلك الجولة، العديد من الأحداث والظواهر يستعرضها «الدستور» في سياق التقرير التالي:

الأرض تنحاز لأصحابها 

شهدت الجولة الثالثة، انتهاء 5 مباريات بانتصار صاحب الأرض، وهي مباراة الترجي مع الزمالك، المريخ مع شباب بلوزداد، الرجاء مع حوريا، والوداد مع بيترو أتلتيكو، وفيتا كلوب مع شبيبة القبائل.

بينما فشل صاحب الأرض، في تحقيق الفوز على ملعبه، في 3 مباريات، هي الأهلي مع صن داونز، وكوتون سبور مع الهلال، وفايبرز مع سيمبا.

الأكثر فوزًا والأكثر خسارة

يعد فريقا الترجي التونسي والرجاء البيضاوي المغربي، هما الأكثر تحقيقًا للفوز بعد مرور ثلاث جولات من دور المجموعات، بعدما جمعا 9 نقاط من 3 انتصارات دون أى هزيمة أو تعادل.

وإلى جانب الترجي والرجاء، لم يخسر ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، أى مباراة، إذ اكتفي بتحقيق الفوز في مباراتين وتعادل في الأخيرة أمام الأهلي.

بينما يعد كل من سيمبا التنزاني وفايبرز الأوغندي وشباب بلوزداد الجزائري والزمالك، والقطن الكاميروني، هما الأكثر تعرضًا للخسارة، وذلك في مباراتين، علمًا بأن الأخير، لعب مواجهتين فقط، في دور المجموعات، بعد تأجيل مباراة الجولة الأولى أمام الأهلي.

ثلاثة أندية لم تتمكن من تحقيق الفوز حتى الآن في دور المجموعات، وهي الأهلي والزمالك والقطن الكاميروني.

الأكثر تهديفًا والأكثر استقبالا للأهداف

يعد فريق الرجاء المغربي، الأكثر إحرازًا للأهداف حتى الآن في دور المجموعات، برصيد عشرة أهداف، يليه صن داونز، في المركز الثاني، برصيد 6 أهداف، ثم الترجي في المركز الثالث، برصيد 4 أهداف.

ويعد فريق فايبرز الأوغندي، الأكثر استقبالا للأهداف برصيد أهداف، يليه القطن الكاميروني، برصيد 5 أهداف.

الترجي الرجاء المغربي الاهلى الزمالك صن داونز دورى ابطال افريقيا

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